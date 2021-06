Unfall in Gevelsberg

Unfall in Gevelsberg Beim Aussteigen Radfahrer übersehen – Mann schwer verletzt

Gevelsberg. Beim Aussteigen herannahenden Radfahrer übersehen: Ein 59-Jähriger wurde bei einem Unfall in Gevelsberg schwer verletzt.

Am Mittwochabend wurde ein 59-jähriger Gevelsberger bei einem Verkehrsunfall auf der Birkenstraße schwer verletzt.

Ein 46-jähriger parkte seinen BMW an der Birkenstraße in Richtung Geerstraße am rechten Fahrbahnrand. Als seine 15-jährige Mitfahrerin die hintere linke Fahrertür öffnete, um auszusteigen, übersah sie den auf der Fahrbahn befindlichen 59-Jährigen auf seinem Fahrrad.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Gevelsberger stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

