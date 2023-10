Beim Hospiz Emmaus gibt es wieder Kekse für den guten Zweck

Gevelsberg. Diesen Termin sollten Sie sich vormerken: Das Ökumenische Hospiz Emmaus in Gevelsberg lädt wieder zur leckeren Plätzchenaktion ein.

Auch in diesem Jahr wird das Ökumenische Hospiz Emmaus in den Räumlichkeiten Hagener Str. 339, Gevelsberg die Plätzchenaktion durchführen. Das Hospiz bittet um Unterstützung mit selbst gebackenen Plätzchen. Tüten für das Gebäck können im Hospizbüro, Hagener Str. 339, Gevelsberg täglich in der Zeit von 9 – 12 Uhr abgeholt und die vollen Tüten bis Donnerstag, 23. November auch dort abgegeben werden.

Der Verkauf startet am Samstag, 25. November von 9.30 – 13 Uhr. Hier können Plätzchen, Marmeladen gekauft und dabei frische Waffeln und Kaffee genossen werden. Am gleichen Tag werden ab 10 Uhr im Sportgeschäft Reschop, Mittelstr. 15, Gevelsberg auch Plätzchen und Marmeladen für das Hospiz Emmaus verkauft.

Desweiteren besteht in der Woche vom 27. November 1. Dezember die Möglichkeit, Plätzchen in den Hospizräumen und im Sportgeschäft Reschop zu erwerben.

Rückfragen an das Hospiz unter Tel. 02332 / 61021, gerne auch per Mailinfo@hospiz-emmaus.de

