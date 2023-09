Dr. med. Carola Holzner, bekannt als Doc Caro, liest aus ihrem Buch „Keine Halben Sachen“ in Gevelsberg.

Lesung Bekannte Notärztin Doc Caro auf Stippvisite in Gevelsberg

Dr. med. Carola Holzner, bekannt als Doc Caro wird am Donnerstag, 14. September, in Gevelsberg aus ihrem Buch lesen. Hier gibt es alle Infos.

Doc Caro hält am Donnerstag, 14. September, ab 19 Uhr eine Lesung in Gevelsberg. Die Fachärztin für Anästhesiologie und spezialisiert in den Bereichen Notfallmedizin und Intensivmedizin, bekannt aus Funk und Fernsehen, erzählt auf Einladung des FSV Gevelsberg bewegende Geschichten aus ihrem beruflichen Alltag sowie von den Schicksalen ihrer Patientinnen und Patienten. Die Lesung findet im Festzelt im Stadion Stefansbachtal statt. Die Notärztin präsentiert ihr aktuelles Buch.

„Keine halben Sachen“, das auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste stand. Tickets kosten 22 Euro und sind unter www.fsv-oktoberfest.de erhältlich.

