Im Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises in Ennepetal wird es im Sommer einen neuen Bildungsgang geben.

Bildung Berufskolleg in Ennepetal bildet ab jetzt auch Erzieher aus

Ennepetal. Im Sommer startet am Berufskolleg in Ennepetal ein neuer Bildungsgang. Wer einen Platz haben will, muss schnell sein

Am Berufskolleg in Ennepetal gibt es ab August 2024 einen neuen Bildungsgang. Ab dem kommenden Sommer werden hier staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet. Das Interesse ist schon jetzt riesig. Nicht nur, weil pädagogische Fachkräfte händeringend gesucht werden, sondern auch die Ausbildungsplätze rar gesät sind. Wer einen Platz haben will, muss schnell sein.

Einstimmig hat der Kreistag die Errichtung des Bildungsgangs der Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (PiA) mit dem Abschluss Staatlich anerkannte Erzieherin, Staatlich anerkannter Erzieher beschlossen. Eine gute Entscheidung, wie Anke Westermann findet. Sie leitet das Berufskolleg in Ennepetal und hat schon haufenweise Interessenten für die Plätze.

Natürlich ist es auch möglich, sich in einer Einrichtung zur Erzieherin oder zum Erzieher ausbilden zu lassen. Was aus Sicht von für eine Ausbildung am Berufskolleg spricht? Die stärkere Verzahnung von Theorie und Praxis, eine Vergütung über die gesamte Ausbildungsdauer sowie die Schwerpunktsetzung im favorisierten Arbeitsfeld. Das alles führe zu einer Steigerung der Attraktivität der Ausbildung und wirke somit dem Fachkräftemangel entgegen. Dieser Auffassung ist die Politik im Ennepe-Ruhr-Kreis, die den Weg für den neuen Bildungsgang frei gemacht hat. Damit beginnt für Anke Westermann die Arbeit.

