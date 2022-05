Beschlossen: EN-Kreis bietet keine Corona-Impfung mehr an

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Impfstelle dicht, kein Impfbus mehr: Der Ennepe-Ruhr-Kreis stellt ab Juni seine Corona-Impfangebote ein. Hier die Hintergründe.

Ab Juni stellt der Ennepe-Ruhr-Kreis seine Corona-Impfangebote bis auf weiteres komplett ein.

Lesen Sie auch: Immer weniger Blutspender in EN: Werden bald OPs verschoben?

Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen ist die Nachfrage sowohl an der stationären Impfstelle in Ennepetal als auch an den Standorten des Impfbusses sehr gering. Zum anderen ist nach Angaben der Kreisverwaltung bisher noch unklar, ob und wie die Einsätze der Ärzte ab Juni abgerechnet werden können. Hier fehlt es derzeit noch an einer Einigung zwischen dem Land und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe.

Faktisch bedeutet die Entscheidung: Die stationäre Impfstelle in Ennepetal (Kölner Str. 205) öffnet ihre Türen letztmalig am Freitag, 27. Mai, von 12 bis 19.30 Uhr.

Der Impfbus steuert mit der Stadtgalerie Witten (Hammerstraße 9-11) am Montag, 30. Mai, sowie der VHS Gevelsberg (Mittelstraße 88) am Dienstag, 31. Mai, noch zwei Ziele an. Impfungen sind jeweils von 9 bis 15 Uhr möglich.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Ebenfalls zum Monatswechsel ändert sich die Nummer des Bürgertelefons. Ab Dienstag, 1. Juni, erreichen die Bürgerinnen und Bürger Ansprechpartner unter den Telefonnummern 02336/93 4035 und 93 4061. Dort sind auch Informationen über weiterhin bestehende Impfmöglichkeiten zu bekommen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm