Die Nacht der Bibliotheken fand schon häufiger statt und ist immer seht beliebt, auch in der Stadtbücherei in Gevelsberg.

Lesen Besondere Aktion in der Stadtbücherei in Gevelsberg

Gevelsberg. Auch in der Stadtbücherei in Gevelsberg wird die Nacht der Bibliotheken gefeiert. Das ist geplant.

Am 17. März 2023 findet wieder die „Nacht der Bibliotheken“ statt. In ganz NRW wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die Stadtbücherei Gevelsberg möchte diese Nacht gemeinsam mit ihren Leserinnen und Lesern unter dem Motto „Grenzenlos gastfreundlich“ feiern.

Am 17. März öffnet die Bücherei in der Wittener Straße 13, daher ihre Türen von 17 bis 21 und möchte ein Ort der Begegnung und des Austauschs sein. Es darf gestöbert und geschmökert werden, die Ausleihe steht auch an diesem Abend zur Verfügung, aber es soll auch Zeit und Raum für konstruktive Gespräche geben.

Lesen Sie auch: Große Änderung im Wildschweingatter

Bibliotheken leben vom lebendigen Austausch mit ihren Nutzerinnen und Nutzern, daher freut sich das Team der Stadtbücherei Gevelsberg auf einen kommunikativen Abend.

Zusätzlich erwartet die Besucherinnen und Besucher ein opulentes Kreativangebot. Unter der Rubrik „Grenzenlos kreativ“ verbergen sich die Programmpunkte:

- Bastelworkshop für Papierliebhaber,

- Handpuppen entdecken und gemeinsam lachen,

- Fotobox für bleibende Erinnerungen an eine „grenzenlose Lesenacht“,

- Reise ins Märchenland mit der Goldmarie,

- Märchenhaftes Kreativangebot für den Lesenachwuchs.

Lesen Sie auch: Klutertbad: Wann geht das Solebecken an den Start

Wer in das Angebot der Onleihe Ruhr schnuppern möchte und eine fachkundige Einführung wünscht hat die Möglichkeit auf den hauseigenen Lesegeräten das digitale Angebot zu entdecken. Auch die Neuerscheinungen des Frühjahrs warten im Frühlingsregal auf die Leserinnen und Leser.

Der Förderverein „Die Lesefreunde –Förderverein der Stadtbücherei Gevelsberg“ unterstützt das Rahmenprogramm und wirbt an diesem Abend für seine Arbeit.

Für das leibliche Wohl sorgt ein „grenzenlos leckeres“ Catering mit syrischen Gaumenfreuden, damit gelingt zugleich die kulinarische Integration. Das Angebot ist komplett kostenfrei.

Auskunft zur Veranstaltung erhalten Interessiert unter 02332/83982 oder per E-Mail an: buecherei@stadtgevelsberg.de.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm