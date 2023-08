Besondere Forschungsaktion für Kinder in der Stadtbücherei

Gevelsberg. Eine Stadtbücherei ist nicht nur für Leseratten da. Auch Laborfüchse kommen auf ihre Kosten. Das steckt hinter der Aktion in Gevelsberg.

Füchse sind aufgeschlossen, äußerst wissbegierig und vorsichtig. Genau diese Eigenschaften brachten auch die kleinen „Laborfüchse“ mit, die in der Stadtbücherei Gevelsberg ans Werk gingen. Gemeinsam mit dem Herdecker Kolja Bruch, der sich mit dem Projekt „Laborfüchse“ selbstständig gemacht hat, konnten interessierte Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren auf spielerische Art und Weise die Welt der Naturwissenschaften und Technik für sich entdecken.

Der weiße Arbeitskittel, die Schutzbrille und Versuchsbecken gehörten natürlich zur Ausstattung. Denn, so sagte der studierte Grundschullehrer mit dem Schwerpunktfach Naturwissenschaft/Technik, die kleinen Füchse sollen sich wie in einem richtigen Labor fühlen. Kolja Bruch griff bei dem von der Hans-Grünewald-Stiftung geförderten Projekt den Wissensdrang der Kinder auf und arbeitete mit ihnen an Lösungen, die sie verstehen konnten. „Kinder wollen die Natur begreifen und Vorgänge in ihrer Umwelt erfassen“, sagte er.

So stand zum Beispiel bei der geheimnisvollen Welt des Wassers das Gummibärchen Bernd im Mittelpunkt, das man in einem kleinen Boot übers Wasser treiben ließ. Die Kinder griffen zu einem Glas, stülpten dieses wie eine Tauchglocke über das Boot und drückten es unter Wasser – mit dem Ergebnis, dass Boot und Gummibärchen trocken blieben. Glücklicher Bernd! Um die Frage „Was wären wir nur ohne Strom?“ zu klären, experimentierte man ebenfalls ausführlich und gründlich. Aus Kabeln, Batterien und Glühlämpchen baute jedes Kind seinen eigenen Stromkreis.



Kommt Zeit, kommt Lösung

„Begreifen kommt für mich von greifen, die Kinder lernen und behalten alles viel besser, wenn sie es selber erfahren können“, erklärte Bruch.

Das Projekt „Laborfüchse“ wurde von einem umfangreichen und aktuellen Büchertisch begleitet und viele der kleine Forscherinnen und Forscher deckten sich für weitere Experimente daheim mit der passenden Lektüre ein. Nach Abschluss der ersten vier Projektbausteine sagte der große Laborfuchs lächelnd: „Es macht immer wieder unglaublich viel Spaß, und es ist verrückt, wie viel Kinder herausfinden, wenn sie die Zeit dazu haben.“

Dem konnte Büchereileiterin Stephanie Kron nur zustimmen. Ihr Fazit lautete: „Die 48 verfügbaren Plätze für die Workshops waren in kürzester Zeit vergeben und wir haben sogar eine Warteliste geführt. Wir hoffen auf ein zeitnahes Wiedersehen mit dem stets ausgebuchten Laborfuchs Kolja Bruch.“ Sie fügte hinzu, dass man mit Blick auf die enorme Resonanz für solch ein kostenfreies Projektangebot in seiner Bildungsarbeit bestärkt wurde. „Hier trifft Forschergeist auf Leseförderung und unsere kunterbunte Büchervilla möchte für diese Projekte einen Raum bieten.“ Durch die Unterstützung der Hans Grünewald Stiftung konnte am Ende auch eine bunte Vielfalt der Teilnehmenden erreichen werden. „So ein kostenfreies Angebot ist niedrigschwellig, baut Berührungsängste mit Bildungseinrichtungen ab und wir konnten viele Neuanmeldungen von begeisterten Familien verzeichnen“, sagte sie abschließend

