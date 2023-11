Soziales Besonderer Dank für ehrenamtliche Helfer in EN

Schwelm Die Ehrenamt-Gala der AWo EN in Schwelm fand dieses Mal wieder mit Politprominenz und starken politischen Aussagen statt.

Die Bundesregierung ist im Stress, nachdem das Bundesverfassungsgericht in der letzten Woche ein 60-Milliarden-Euro-Loch in den Haushalt gerissen hat. Das wirkte sich sogar auf die Ehrenamt-Gala der AWo EN am Samstag im Leo-Theater im Schwelmer Ibach-Haus aus. Festredner Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, kam zwei Stunden eher als geplant, weil später ein dringendes Telefonat mit dem Kanzler anstand.

„Ohne soziales Engagement gibt es keine Demokratie. Die AWo ist eine Stütze der Demokratie und Ihr seid das Gesicht“, versicherte er den vielen Ehrenamtlichen aus den Ortsvereinen der AWo EN und bezeichnete es als „große Ehre“, die Festrede zu halten. Dann ging er auf die „harte Arbeit der letzten Tage“ in Berlin ein und entschuldigte sich für die Verunsicherung, die die Kürzungsvorschläge in vielen sozialen Bereichen, etwa bei den Freiwilligendiensten, bei den Menschen ausgelöst hätten.

(Ehrungen 1 und 2) Vorsitzender René Röspel (hinten l.) und seine Stellvertreterinnen Martina Drucks (r.) und Marita Sauerwein (r. sitzend) mit weiteren langjährigen Ehrenamtlichen aus allen Ortsvereinen im EN-Kreis. Foto: Bernd Henkel / AWO

„Ich bin stolz, dass wir das nun korrigieren konnten“, erklärte der Politiker mit Blick auf den Bundes-Haushaltsausschuss, der am vergangenen Donnerstag einige auch von der AWo hart kritisierte Kürzungspläne zurückgenommen hat. „Das ist ein großer Erfolg und hilft uns wirklich“, hatte dazu zuvor schon René Röspel, Kreis- und Unterbezirksvorsitzender der AWo EN in seiner Eröffnungsrede betont, gleichzeitig aber darauf hingewiesen, dass es trotzdem nicht leichter werde, die Arbeit in den sozialen Bereichen fortzuführen.

Pflegebereich vor dem Kollaps

Als Beispiel nannte er den Pflegebereich, der vor dem Kollaps stehe, weil Leiharbeit das System kaputt mache. Ganz deutlich sprach Rolf Mützenich sich für Steuererhöhungen und die Veränderung ungerechter Steuer- und Vermögenspolitik in den nächsten zwei Jahren aus: „Der Staat darf sich nicht kaputtsparen. Mit Innovationen und Investitionen in Pflege und Betreuung können Ungerechtigkeiten behoben werden, wenn starke Schultern mehr Verantwortung tragen.“ Mit begeistertem Beifall quittierten die Gäste der Gala Mützenichs Ausführungen, bevor der sich schnell wieder auf den Weg machte. Landrat Olaf Schade dankte in einem Grußwort an die Ehrenamtlichen dafür, dass es sie gebe und „die AWo für das Gute da ist, auch wenn es schwierig wird“.

Festredner Rolf Mützenich sprach sich für Steuererhöhungen und damit mehr Verantwortung für starke Schultern aus. Foto: Bernd Henkel / AWO

Für den Rest des Tages blieben Politik und Sorgen um die Zukunft der Arbeit in den vielen sozialen Bereichen vor der Tür. Schließlich ging es auch bei dieser 25. Ehrenamt-Gala vor allem darum, so AWo-Geschäftsführerin Esther Berg, den engagierten Ehrenamtlichen mit einem schönen Tag zu danken. Zu einer swingenden musikalischen Seereise durch 20er bis 50er Jahre luden die „Zucchini Sistaz“ mit dreistimmigem Gesang, Gitarre, Kontrabass, Posaune, Melodica und noch mehr Instrumenten ein. Im Rhythmus klatschend und jubelnd folgten die Besucher ihnen nur zu gern ins Freibad, ans Meer und auf ein kleines Pipapaddelboot. Nicht ganz planmäßig, aber trotzdem unterhaltsam verlief der Auftritt der „Pottrosen“.

Susan Kent entschuldigte die andere Hälfte des blumigen Duos, Franziska Mense-Moritz, wegen Krankheit, hatte aber den „Obel“ als Vertretung mitgebracht. In einer vergnüglichen Dreiviertelstunde holte letzterer in einer tollen Parodie Peter Maffay ins Ibach-Haus, während Susan Kent alias Single Gundula von den Tücken der Partnersuche berichtete. Festlicher Abschluss des Tages war wie in jedem Jahr die Ehrung von diesmal 18 besonders aktiven und langjährigen Helfer*innen aus den Ortsvereinen im EN-Kreis.

