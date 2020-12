Bethlehem liegt im Martfelder Wald in Schwelm

Schwelm Wer meint, er kennt Schwelm, der sollte sich nicht so sicher sein. Im Martfelder Wald haben Unbekannte einen Krippenweg geschaffen.

Schwelm. Schwelm hat ein neues attraktives Ausflugsziel: Den Martfelder Wald und die dort von Menschenhand aufgebauten Zeugnisse des christlichen Abendlandes und christlicher Kultur. Das ist in Zeiten von Corona und Kontaktbeschränkungen doppelt wichtig. Denn nicht weniger Bürger der Kreisstadt haben die Umgebung ihrer Heimat in den letzten Monaten ausgiebig zu Fuß erkundet.

Wer alles schon erwandert hat, dem kommt das neue Ziel gerade recht: der Krippenweg. Niemand weiß, wer ihn aufgebaut hat. Er war plötzlich da - wie aus dem Nichts heraus. Eben ein Geschenk des Himmels, so könnte man meinen, ist das Thema doch arg nah an Weihnachten und an die Weihnachtsgeschichte angelehnt.

Sei’s drum: die Menschen erfreut es, an den einzelnen Stationen vorbei zu flanieren und gelegentlich inne zu halten, um genauer das Arrangements betrachten zu können, das die Unbekannten in liebevoller Kleinarbeit auf die Beine gestellt haben. Start ist der Wanderweg in Höhe des Eingangs zum Schwelmebad. Über dem Pfad ist ein Banner gespannt, links und rechts von Engeln flankiert, mit der Aufschrift „Weihnachtsgeschichte“. Kleine Holzschilder an den Bäumen weisen den Spaziergängern den Weg nach Bethlehem. Auf diesem Weg sind Stationen aufgebaut. In denen finden sich beispielsweise die drei Weisen aus dem Morgenland. Eine weitere Station ist ein lebensgroßer Schäfer, der mit seinem Hirtenstab auf sechs Schafe aufpasst. Auch ein Gebetsbaum steht am Wegesrand. An seinen Zweigen kann ein jeder sein auf kleinen Zetteln geschriebenes Gebet aufhängen und es so symbolisch zu Jesus Christus bringen. Bethlehem selbst mit der Krippe findet der Spaziergänger nur wenige Schritte weiter auf dem kleinen angrenzenden Teich in Höhe des ehemaligen Vorwärmbeckens für das Schwelmebad. Maria und Josef und natürlich das kleine Jesuskind finden sich in einem schwimmenden Stall auf dem Wasser wieder – sehr schön anzuschauen.

Über die sozialen Netzwerke im Internet hat sich die frohe Kunde über die neue Attraktion oberhalb des Schwelmebades im Martfelder Wald binnen weniger Tage in Windeseile verbreitet. Das Geheimnis um Weihnachten – im Martfelder Wald findet es seine Fortsetzung. Manchmal ist es eben besser, kein Geheimnis zu lüften und das Geheimnis ein Geheimnis sein zu lassen. Der Kommentar einer Spaziergängerin trifft den Kern: „So viele Leute habe ich hier noch nie gesehen!“