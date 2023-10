Der Rettungsdienst im Einsatz (Archivfoto). Bei einem Pkw-Unfall wird ein 20 Jahre alter Ennepetaler am Kopf verletzt.

Verkehr Betrunkene baut Unfall: Ennepetaler (20) am Kopf verletzt

Ennepetal/Wetter. Bei einem Unfall wird ein Ennepetaler (20) am Kopf verletzt. Ein Pkw ist in sein Fahrzeug gefahren. Die Verursacherin war stark alkoholisiert.

Ein 20 Jahre alter Ennepetaler wurde am Donnerstag bei einem Pkw-Zusammenstoß in Wetter am Kopf verletzt. Die Verursacherin stand unter starkem Alkoholeinfluss.

Der Unfall passierte gegen 21:45 Uhr auf der Köhler Straße in Wetter. Eine 57-jährige Frau aus Wetter befuhr die Straße mit ihrem Pkw und missachtet in Höhe der Einmündung zur Vogelsanger Straße das dortige Stopp-Schild. Beim Abbiegen kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 20 Jahre alten Ennepetalers.

Dieser hatte Vorfahrt und war gerade im Begriff, von der Vogelsanger Straße aus links in die Köhler Straße abzubiegen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Ennepetaler leicht am Kopf verletzt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Da die Wetteranerin auf die Einsatzkräfte einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde sie einem Atemalkoholtest unterzogen. Der zeigte einen deutlich positiven Wert an. Sie wurde daraufhin zur Wache in Hattingen verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm