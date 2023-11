Drei Männer überfallen eine Spielhalle in Schwelm.

Überfall Bewaffnete Männer rauben Spielhalle in Schwelm aus

Schwelm. Drei Männer haben am Samstag eine Spielhalle in Schwelm überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Drei unbekannte Täter betraten am Samstag gegen 23 Uhr die Räumlichkeiten einer Spielhalle in der Bahnhofstraße in Schwelm. Zwei davon forderten vom 49-jährigen Spielhallenangestellten unter Vorhalt einer Pistole und eines Messers die Herausgabe von Bargeld.

Die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: 1. Täter: etwa 1,85 Meter groß, Baseballschläger oder ähnliches; 2. Täter:etwa 1,85 Meter groß, schwarze Maske, schwarze Bekleidung, Messer; 3. Täter: etwa 1,70 Meter groß, weißer Pullover, schwarze Hose, schwarze Maske oder Schal, Pistole.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Ennepetal unter 02333/9166 4000 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm