BI „PCB-Skandal in Ennepetal“ lädt ein zur Mahnwache

Ennepetal. Zur zweiten Mahnwache ruft die Bürgerinitiative „PCB-Skandal Ennepetal“ auf.

Die Bürgerinitiative „PCB-Skandal-Ennepetal“ lädt ein zur zweiten Mahnwache am Freitag, 23. April, von 16.30 bis 17.30 Uhr vor BIW Isolierstoffe GmbH in der Pregelstraße 5. „Im Namen von tausenden Anwohnern und Betroffenen, hier in Ennepetal, wollen wir ein friedliches Zeichen setzen, und deutlich machen, dass wir kein zusätzliches Gift in der Umwelt und in unseren Körpern mehr haben wollen“, teilt die BI dazu mit. Die Mahnwache finde unter Beachtung der Corona-Regeln statt und wird live gestreamt in der Facebook-Gruppe „PCB-Skandal Ennepetal“.

