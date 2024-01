Biathlon-Deutschland-Tour macht Station in Gevelsberg

Gevelsberg Deutschlands größter Volksbiathlon ermittelt am 10. März beim Gevelsberger Frühling die besten Biathleten und Biathletinnen der Stadt.

Die Biathlon-Deutschland-Tour ist mit mehr als 100.000 Schnupperschützen und rund 18.000 Wettkämpfern auf über 200 Etappen seit 2015 der weltgrößte Volksbiathlon. Die Saison 2024 bietet deutschlandweit 30 Citybiathlons, die das Biathlonerlebnis für alle Neugierigen in den Mittelpunkt stellen und neben angeleitetem Üben und spontanen Biathlonwettkämpfen für ihre stimmungsvollen Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaften bekannt sind. Das Tour-Motto ist: Jeder Freund dieser Sportart kann selbst und kostenlos für einen Tag zum Biathleten werden.

Auf Einladung der Werbe- und Marketinggemeinschaft Procity Gevelsberg und erneut unterstützt von Jähme Immobilien GmbH wird die Biathlon-Tour am Sonntag, 10. März, von 12 bis 18 Uhr mit ihrer mobilen Biathlonarena im Bereich der Mittelstraße 86/88 zum zweiten Mal nach 2023 die besten Biathleten/innen Gevelsbergs in den Kategorien Einzel- und Teamwettbewerb ermitteln und während des Gevelsberger Frühlings die 2. Etappe der Biathlon-Tour 2024 durchführen.

Ohne Munition, doch ein Knaller für alle Neugierigen

Den beliebtesten TV-Wintersport der Deutschen für seine Fans, ohne Schnee, ohne die Gefahren des Schießens, jedoch so authentisch wie möglich in die Stadt zu bringen, darin liegt für Tourleiter Martin Bremer der besondere Anreiz zur stetigen Verbesserungen der Etappen, die seit acht Jahren viele Freunde gewinnen konnten. Auf vier Schießbahnen betreut Bremers „inMOTION“-Agentur originale Biathlongewehre, die mit Infrarottechnik ausgestattet sind. Alle Neugierigen ab 12 Jahre sind am 10. März eingeladen, spontan mitzumachen und ihre Treffsicherheit zu testen.

Lesen Sie auch:

CVJM Voerde wollte Jünglinge vom Wirtschaftsbesuch abhalten

Ennepe-Ruhr-Kreis: Immer mehr Kinder psychisch belastet

Für den Katastrophenfall: Das sollte jeder im Keller haben

Gabriele Weidner: „Ich war gerne Bestimmer“

Zu oft im Café: EN-Kreis kündigt Außendienstmitarbeiter

Gevelsberg: Bekannter Anwalt schreibt Medienrecht-Ratgeber

Einzelwettkampf für alle (keine Voranmeldung nötig): 12 bis 13.45 Uhr

Wer den magischen Moment des Biathlons, nämlich das Schießen unmittelbar nach körperlicher Anstrengung erleben möchte, meldet sich zum parallel laufenden CardioBiathlon-Duell an. Welches Gevelsberger Biathlon-Ass wird als Etappensieger der Nachfolger des 2023 siegreichen Pit Taake und sichert sich den Hauptpreis? Auf den in Skandinavien entwickelten Thoraxtrainern wird die Doppelstocktechnik des klassischen Langlaufs simuliert. Stets wenn mindestens 2 Wettkämpfer angemeldet sind starten sie zum 400 m Skilanglauf, dem ein Stehendschießen mit fünf Schüssen folgt. Tagessieger wird der Teilnehmer mit der höchsten Trefferzahl. Bei Treffergleichheit entscheidet die schnellere Zeit. Am Wettbewerb kann jeder teilnehmen. Vorkenntnisse im Biathlon sind nicht erforderlich, sondern lediglich Interesse an dieser Sportart und der Mut, eine neue Herausforderung anzunehmen. Die Anmeldung erfolgt direkt am 10. März am Stand der Biathlon-Tour. Die Teilnahme am Wettbewerb in Gevelsberg ist kostenfrei.

Die Gewinner-Preise

Der Tagessieger erreicht das Finale, das im Rahmen eines Biathlonwochenendes im Biathlonweltcup-Ort Oberhof im Thüringer Wald Ende Februar 2025 stattfinden wird und tritt dort gegen die Etappensieger der anderen Tourstädte an. Dem Tourchampion winkt eine Reise für 2 Personen inkl. HP in Göbel‘s ****+Schlosshotel Prinz von Hessen. Doch ein Gewinner wird der Etappensieger aus Gevelsberg auf jeden Fall sein, denn sie oder er wird von Olympiasieger Michael Rösch im Skilanglauf und am Kleinkalibergewehr trainiert und erlebt in der weltweit einzigartigen Oberhofer Biathlon-Skihalle die Sportart aus der Perspektive der Biathlonprofis. Die Siegerparty am Abend und das Finale der Etappensieger runden das Biathlon-Wochenende als Gewinn für den Etappensieger ab. Dieses Wochenende ermöglicht der Toursponsor, Euro Repar Car Service. Inklusive ist auch die Hotel-Übernachtung für den Gewinner mit Begleitung. Nun liegt es an den Gevelsberger Biathlonfans, um diesen tollen Preis leidenschaftlich zu kämpfen.

2. Gevelsberger Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft (Voranmeldung nötig): ab 14 Uhr

Gevelsberger Vereine, Unternehmen, Familien, Schulklassen und Institutionen sind eingeladen, mit Teams aus vier Personen an der Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft teilzunehmen, die am 10. März ab 14 Uhr stattfinden wird. Jeder Teilnehmer läuft 400 Meter (Wettkämpferinnen: 300 Meter) im klassischen Skilanglauf auf dem Thoraxtrainer gefolgt von fünf Schüssen Stehendschießen. Für jeden Fehlschuss werden noch 15 Sekunden „Zeitstrafe abgebrummt“, bevor per Handzeichen der Staffelkollege ins Rennen geschickt wird. Jeweils drei Teams treten in einem Rennen gegeneinander an. Die besten sechs Teams erreichen die Halbfinals und ermitteln jene drei Teams, die im Anschluss im Finale um den Stadtmeistertitel kämpfen. Welches Team wird Nachfolger der Gevelsberger Hauptwache, die 2023 erster Biathlon-Teamchampion wurde?

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Die besten Teams werden mit Pokalen, Medaillen und weiteren Überraschungspreisen ausgezeichnet. Es ist ein Event mit jeder Menge Teamgeist, Spaß und toller Stimmung, an dem jeder ohne Vorkenntnisse teilnehmen kann, teilt ProCity Gevelsberg mit.

Übungsschießen am 29. Februar

Ein Übungsschießen für alle findet an der Biathlonarena am Eventtag von 12 bis 13.45 Uhr statt. Die Anmeldung ist noch bis 29. Februar möglich bei: ProCity Gevelsberg, Citymanagerin Lena Becker, Tel. 02332-12307, lena.becker@procity-gevelsberg.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm