Bilanz nach Sturmtief „Sabine“ im Ennepe-Ruhr-Kreis

117 Einsätze – so lautete gestern die Orkan-Sabine-Bilanz für den Ennepe-Ruhr-Kreis. „Nur 117“, so Christian Zittlau, der gemeinsam mit Mario Rosenkranz das Lagenzentrum im Schwelmer Kreishaus leitete. Wie viele andere hatte auch der stellvertretende Leiter der Abteilung Bevölkerungsschutz der Kreisverwaltung nach den Vorhersagen der Wetterexperten mit deutlich mehr Arbeit für Feuerwehren und Rettungsdienst gerechnet.

„Sturmbedingte Unfälle und Verletzte waren erfreulicherweise komplett Fehlanzeige. Stattdessen ging es ,nur’ um abgebrochene Äste, einige umgestürzte Bäume und lose Fassaden- und Dachteile“, bilanzierte Zittlau. Damit war Sabine weit von den folgenschwereren Stürmen Kyrill, Ela oder Friederike entfernt.

Schwelm

Aufgrund der Wetterlage hatte die Stadt die städtischen Parkanlagen, Wälder und den Friedhof gesperrt. Die Sperrung des Friedhofes konnte am Montag aufgehoben werden. Die städtischen Parkanlagen und Wälder werden vor Freigabe erst kontrolliert.

Gevelsberg

Die Feuerwehr Gevelsberg sprach auf Nachfrage von einem relativ ruhigen Verlauf der Sturmnacht. „Wir waren auf alles vorbereitet“, sagte Peter Dietrich von der Feuerwehr. 13 Einsätze habe es in der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 10 Uhr, gegeben. Insgesamt sei die Gevelsberger Feuerwehr dabei mit 23 Kräften im Einsatz gewesen. Dabei habe es sich überwiegend um kleinere Einsätze wegen umherfliegender Dinge oder umgestürzter Bäume gehandelt. Einen Einsatz hob Dietrich hervor: Auf der Straße „In den Weiden“ sei am Sonntagabend ein Baum auf einen Pkw gestürzt. Auch am Montagmittag musste die Feuerwehr noch sturmbedingt ausrücken.

Ennepetal

Die Feuerwehr Ennepetal richtete zur Koordination der Einsätze im Zeitraum von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, eine Technische Einsatzleitung ein. Insgesamt 17 Einsätze, vor allem zur Beseitigung umgestürzter Bäume, verzeichnete die Wehr. 41 Kräfte waren im Einsatz. An der Leibnizstraße flog ein Alu-Pavillon weg und blieb am Nachbarbalkon hängen. An sämtlichen Schulen fiel der Unterricht aus. Am Dienstag soll der Betrieb aber wieder normal laufen.

AVU Netz

Der Sturm Sabine hatte keine großen Auswirkungen auf die Stromversorgung. Größere Versorgungsunterbrechungen habe es nicht gegeben, meldet die Leitstelle der AVU Netz am Montagmorgen. Der Bereitschaftsdienst der AVU Netz war am Sonntag bei den Technikern und den Monteuren verstärkt worden. Auch die Netzleitstelle hätte schnell besetzt werden können, falls die Lage es erforderlich gemacht hätte.