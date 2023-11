Bildband über Gevelsberg: So schön ist unsere Heimat

Gevelsberg. Etwa 250 Fotos umfasst der Bildband, den Dieter Schmidt über Gevelsberg erstellt hat. Er heißt: „So schön ist unsere Heimat“.

„So schön ist unsere Heimat - Gevelsberg - Ennepetal und Umgebung“ heißt das aktuelle Buch von Dieter Schmidt. Es ist nun in einer neuen Auflage erschienen und wieder erhältlich. In dem Bildband zeigt der Gevelsberger nicht nur schöne Landschaften oder markante Häuser, sondern auch Treffpunkte in der Stadt, ganz besondere Ecken. Es sind etwa 250 Fotos, die er vor allem in Gevelsberg aufgenommen hat, aber auch in Ennepetal und dem näheren Umfeld.

Dieter Schmidt ist 82 Jahre alt und wuchs in Gevelsberg auf. Er sagt: „Gevelsberg ist eine lebenswerte und liebenswerte Stadt“ - und das will er in seinem Bildband auch anderen Menschen beweisen. Was die Stadt so besonders macht? Die vielen schönen Landschaften, die Vielfalt und die Entwicklung, die diese Stadt erlebt habe, sagt der Gevelsberger. Die Fußgängerzone, die verkehrsberuhigte Mittelstraße, der Engelberttunnel, der neue Vendômer Platz, der Ennepebogen, das Schwimm in mit der Saunalandschaft. Die meisten dieser Orte sind auch in seinem Buch zu sehen. Es findet sich aber auch viel Geschichte darin. Über Ortsbezeichnungen, Familien, besondere Ereignisse. Dieter Schmidt war im Stadtarchiv, sprach mit Anwohnern und Menschen, denen er begegnet ist. Vieles hat er im Laufe der Jahre bei der Recherche für seine anderen Bücher und Projekte erfahren und auch in seinem aktuellen Buch verarbeitet.

In seinem ersten Bildband geht es um denkmalgeschützte Gebäude in Gevelsberg. Dafür sprach er sogar mit allen Besitzern der insgesamt 110 Objekte. Für sein Buch „Die Ennepe – Von der Quelle bis zur Mündung“ legte Dieter Schmidt eine Strecke von 42,1 km zurück, um den Verlauf des Flusses bildlich fest zu halten. Seit Jahren erkundet er mit seiner Kamera die umliegenden Landschaften, rückte unter anderem den Hasper Bach in den Fokus, veranschaulichte die drei heimischen „Talsperren im Wandel der Jahreszeiten“ . So wie in allen anderen Büchern und Fotodokumenationen, die Dieter Schmidt bislang veröffentlicht hat, gibt es auch in diesem Fotoband immer nur schönes Wetter und blauen Himmel zu sehen.

Das Buch „So schön ist unsere Heimat - Gevelsberg - Ennepetal und Umgebung“ kostet 25,85 Euro. Es ist bei Dieter Schmidt erhältlich. Er ist telefonisch unter 01520/6253067 oder per Mail erreichbar anndiet41@web.de

