Bilstein Group aus Ennepetal: Konzepte nach der Pandemie

Das Logistikzentrum der Bilstein Group an der Wilhelmstraße in Ennepetal.

Schon mittelfristig wird die Bilstein Group aus Ennepetal zum Teil auf neue Arbeitsweise setzen. Das hängt mit Corona zusammen.

Wie viele andere Unternehmen war auch die Bilstein Group gezwungen, sich auf die Corona-Pandemie einzustellen. Das hatte auch Auswirkungen auf die Arbeit in der Logistik. „Normalerweise ist unser Tag in dreimal acht Stunden eingeteilt“, erklärt Thomas Pederiva. „Wir haben wegen Corona 15-Minuten-Pausen zwischen den Schichten eingeführt, damit die Mitarbeiter sich beim Wechsel nicht begegnen.“ Auch Umkleiden und Duschen als Begegnungsorte wurden geschlossen. Die Arbeitsplätze wurden zum Teil mit durchsichtigen Kunststoff-Vorhängen voneinander getrennt. Außerdem herrscht im gesamten Unternehmen Maskenpflicht.

Weniger Fahrten zu anderen Bilstein-Group-Standorten

„Die Mitarbeiter, die nicht im Operativen tätig sind, haben wir schnell ausgestattet, damit sie von zuhause aus arbeiten können“, so Pederiva. „Solche Konzepte werden nach der Pandemie verstärkt Einzug halten und bleiben“, ist er überzeugt. Wenn auch nicht in der Intensität wie während der Pandemie. „Es werden auch Dinge wie Videokonferenzen mit Kollegen an anderen Bilstein-Group-Standorten bleiben“, sagt Pederiva. So könnten künftig Fahrten gespart werden.