Das neue Logistikzentrum der Bilstein Group im Industriepark „Schalker Verein“ bietet 45.000 Quadratmeter Lagerfläche. Das Familienunternehmen mit Stammsitz in Ennepetal könnte dort auch noch erweitern.

Unternehmen Bilstein Group: Neues Logistikzentrum in Gelsenkirchen läuft

Ennepetal/Gelsenkirchen. Die Ennepetaler Bilstein Group hat den Hochlauf ihres neuen Logistikzentrums in Gelsenkirchen abgeschlossen. 425 Mitarbeiter arbeiten nun dort.

Vor einem Jahr hat der Hochlauf des neuen Bilstein-Group-Logistikzentrums in Gelsenkirchen begonnen. Jetzt kann der Auto- und Lkw-Ersatzteilspezialist den erfolgreichen Abschluss verkünden – planmäßig genau zwölf Monate nach dem Start.

Seit März 2022 wurden schrittweise die verschiedenen Logistikbereiche vom Wareneingang über die Kommissionierung bis zur Konfektionierung hochgefahren. Dazu hat das weltweit agierende Unternehmen insgesamt mehr als 60.000 Paletten mit automotiven Reparaturlösungen vom Hauptstandort in Ennepetal und aus den Außenlägern nach Gelsenkirchen transportiert. Parallel dazu wurde neue Ware direkt am Standort im Industriepark „Schalker Verein“ eingelagert.

120 Millionen Euro investiert

„Nach dem Bau des Logistikzentrums ist der erfolgreich abgeschlossene Hochlauf der Intralogistik der zweite große Meilenstein in unserer jungen Unternehmensgeschichte in Gelsenkirchen“, sagt Geschäftsführer Jan Siekermann. „Ziel war und ist es, unsere Kunden künftig noch besser beliefern zu können. Viele profitieren bereits jetzt von höherer Verfügbarkeit und einem noch besseren Logistikservice.“

Im Rahmen des Hochlaufs wurden über 40.000 Artikel umgestellt. Dank des neuen Standorts konnte die bilstein group zudem drei kleinere Läger bei externen Dienstleistern auflösen. Künftig will das Unternehmen in Gelsenkirchen rund 250 Millionen Euro an Auftragsvolumen pro Jahr umsetzen.

62.000 verschiedene Teile Unter dem Dach der bilstein group werden die bekannten Produktmarken febi, SWAG und Blue Print vereint. Insgesamt bietet die bilstein group mehr als 62.000 verschiedene technische Verschleißteile für die professionelle Fahrzeugreparatur. Die international agierende Unternehmensgruppe liefert ihre Produkte in mehr als 170 Länder. www.bilsteingroup.com.

Parallel zum Hochlauf wurden zahlreiche neue Mitarbeitende eingestellt. Aktuell arbeiten 425 Menschen in Gelsenkirchen – von gewerblichen Logistikmitarbeitern, über Büro- und IT-Fachkräfte bis zu Mechatronikern. Weitere Einstellungen sind geplant.

Mit ca. 120 Millionen Euro ist das neue Logistikzentrum die größte Einzelinvestition in der Geschichte der bilstein group. Das Unternehmen hatte 2017 ein rund 200.000 Quadratmeter großes Grundstück im Gelsenkirchener Stadtteil Bulmke-Hüllen erworben. Im Herbst 2021 wurde das Logistikzentrum nach zweijähriger Bauzeit gemeinsam mit der Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin Karin Welge eingeweiht.

In zwei weiteren Baustufen könnte die aktuelle Lagerfläche von rund 45.000 Quadratmetern verdoppelt werden.

