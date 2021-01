Biostation EN: Das ist beim Baumschnitt erlaubt und verboten

Der Baumschnitt dient dem Erhalt und der Pflege des Gewächses. Doch was ist erlaubt und was verboten? Die Biostation EN klärt auf.

Ennepe-Ruhr Zum Auftakt ins neue Jahr geht es in unserer monatlichen Bio-Kolumne um ein viel diskutiertes Thema: um den Baum- und Gehölzschnitt.

Sicherlich sind auch Ihnen in den letzten Wochen viele gefällte Bäume aufgefallen. Überall wird gesägt, im privaten Garten genauso wie in Parks und auf Friedhöfen, entlang der Straßen und in Wald und Flur. In dieser Zeit gehen bei der Biostation dazu häufig Beschwerden ein, vor allem, wenn Gehölze sehr massiv zurückgeschnitten, gleich mehrere Bäume gefällt oder siedlungsnahe Waldstücke gerodet wurden. Allerdings sind wir keine Behörde, wir erteilen keine Genehmigungen und können Verstöße auch nicht ahnden. Aber immer wieder taucht die Frage auf, was denn eigentlich in Punkto Heckenschnitt und Baumfällung rechtens ist und was nicht.

So ganz einfach ist das nicht zu erläutern. Erst einmal: Wenn Bäume, Sträucher und Hecken geschnitten oder gefällt werden müssen, dann ist jetzt, zwischen dem 30. September und dem 1. März, also außerhalb der Brutzeit der meisten Vögel, die richtige Zeit dafür. Hecken sollten sogar regelmäßig zurückgeschnitten werden, will man sie langfristig erhalten. Bei ausgedehnten Hecken wird in einem mehrjährigen Turnus jährlich ein anderer Abschnitt ‚auf Stock gesetzt‘. So bleiben immer Teile der Hecke stehen, während andere wieder nachwachsen.



Im Wald dürfen Bäume auch außerhalb von Herbst und Winter geschnitten oder gefällt werden. Derzeit ist leicht einzusehen, dass die Zeit sonst nicht ausreicht, um geschädigtes Holz zu entnehmen. In solchen Ausnahmejahren können auch größere Flächen komplett gerodet werden. Grundsätzlich dürfen, vereinfacht gesagt, in einem zusammenhängenden Waldbesitz innerhalb von drei Jahren maximal zwei Hektar kahl geschlagen werden. Weitere Ausnahmen bestätigen natürlich auch hier die Regel. Wenn keine andere Genehmigung vorliegt, muss die Fläche innerhalb von zwei Jahren wieder aufgeforstet werden. Nach Extremereignissen, wie zurzeit oder nach dem Orkan Kyrill, sind aber nicht genug Pflanzen zur Wiederaufforstung vorhanden. Dann kann auch die etwas länger dauernde natürliche Wiederbewaldung über Samen zugelassen werden, die Wind und Tiere in die Fläche tragen.

Verkehrssicherungspflicht

Bäume können aber auch außerhalb des Waldes „jederzeit“ geschnitten oder gefällt werden, wenn sie eine Gefahr für Menschen oder Sachgegenstände darstellen. Daher wird jetzt auch wieder verstärkt entlang der Straßen gearbeitet. Manch einer sieht in dieser sogenannten ‚Verkehrssicherungspflicht‘ ein Argument, das missbraucht werden kann, um so gut wie jeden Baum zu fällen. Dem ist sicher nicht so, auch wenn es manchmal den Anschein hat, dass aus wirtschaftlichen Gründen an der einen oder anderen Stelle mehr Gehölze entfernt oder geschnitten werden, als unbedingt notwendig. Wer Zweifel an einer Fällung oder Rodung aus Gründen der Verkehrssicherung hat, braucht in der Regel ein fachlich fundiertes Gegengutachten, um dagegen vorgehen zu können.

Aber egal aus welchen Gründen und wo ein Gehölz gefällt werden soll, der Artenschutz muss zuvor immer berücksichtigt werden. Wildlebende Tiere, ob Vögel, Eichhörnchen oder Fledermäuse, dürfen nicht zu Schaden kommen. Besonders gesetzlich geschützt sind Horst- und Höhlenbäume. Gegebenenfalls muss eine Fällung zeitlich verschoben oder Ausgleich geschaffen werden, etwa durch Nistkästen. Im Wald wird der langfristige Erhalt von Horst- und Höhlenbäumen sogar finanziell gefördert. Informationen dazu findet man beim Landesbetrieb Wald und Holz (www.wald-und-holz.nrw.de, Stichworte Biotopbaum, Förderung).

Baumschutzsatzungen in den Städten

Von den Städten im Kreisgebiet haben Gevelsberg, Herdecke, Sprockhövel, Wetter und Witten eine Baumschutzsatzung. Ab welchem Stammumfang Bäume dadurch geschützt werden und ob die Satzung nur für den öffentlichen oder auch den privaten Raum gilt, ist unterschiedlich. Angaben dazu finden Sie auf den Internetseiten der jeweiligen Kommunen oder Sie fragen direkt bei Ihrer Kommune nach. Sehr alte und imposante Bäume können übrigens auch ohne Baumschutzsatzung als ausgewiesenes Naturdenkmal besonders geschützt werden. Auch Alleen stehen unter einem besonderen Schutz. Bei all den vielen, unterschiedlichen Vorschriften sieht man als Laie sicherlich manchmal den „Wald vor lauter Bäumen“ kaum. Im Zweifelsfall hilft dann eben: nachfragen!

Alles Gute für 2021 wünscht Ihnen Ihre Britta Kunz.

