Blau-Weiß Voerde ehrt Aktive und benennt Ehrenmitglieder

Ennepetal. Blau-Weiß Voerde ernennt zwei Ehrenmitglieder: Wegen ihrer Verdienste rund um den Verein und den Stadtteil Voerde.

Die Auszeichnung verdienter Mitglieder standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung von Blau-Weiß Voerde.

Ausgezeichnet wurden u.a. mehrere Mitglieder für 15 und 25 Jahre Zugehörigkeit. Bereits 50 Jahre im Verein sind Klaus Peiniger und Joachim Ifländer. Stolze 60 Jahre dabei sind Mijo Secer, Klaus Gockel, Horst Berger und Klaus Glenzke, und für 65 Jahre Zugehörigkeit zeichnete der Vorstand um den Vorsitzenden Olaf Steinhaus, dessen Stellvertreter Axel Ziemann und Geschäftsführer Kai-Uwe Jesinghaus insbesondere Sigfried Ifländer aus.

Wegen ihrer Verdienste rund um den Verein und den Stadtteil Voerde wurden Helmut Schulte und Klaus Glenzke zu Ehrenmitgliedern ernannt.

