Blumen bringen Farbe in Schwelms Innenstadt

Schwelm. Der Mai ist gekommen - und mit ihm kommen die Blüten: Auch in diesem Jahr bringt das Stadtmarketing Schwelm Farbe in die Schwelmer Innenstadt.

Frisch bepflanzte Blumenkübel an vielen Laternen und – ganz neu – riesige Flowerpots wurden durch das Sponsoring von Einzelhandel, Unternehmen und Bürgern der Stadt ermöglicht. Noch sind es Knospen, doch in den nächsten Wochen soll sich die Schwelmer Innenstadt – bereits im 8. Jahr in Folge – in eine wahre Blütenpracht verwandeln. Bis Oktober werden die Pflanzen dann von der Firma Flower and Shower gepflegt und gewässert.

Im Namen all derer, denen es aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich ist, eine Patenschaft zu übernehmen, sponsert das Stadtmarketing Schwelm in diesem Jahr einen Flower-Pot. Doch ihr herzlicher Dank gilt allen Sponsoren, die in diesem Jahr die Schwelmer Blütenpracht realisierbar machen.

Lesen Sie auch: Heiraten mit Ausgangssperre. Was ist erlaubt? Und was nicht?

Ihre Namen werden als Plakette an den Blumenkübeln und Pots angebracht: AGU-Schwelm, Apollo Optik, Steuerbüro Breuer, Bunzel Augenoptik, CDU-Fraktion Schwelm, Gelateria Eiscafe Conti, FDP-Fraktion Schwelm, Gerbracht Industrieschilder, Gerd Haas Metallveredelung, Hirsch Apotheke, Hüls Einrichtungshäuser, Ihre Strafverteidiger, Architekturbüro Klaus K. Lange, Stephan Langhard, Bürgermeister, Hans Mürer Elektroinstallationen, Nölle & Pepin Netzsysteme, Elektro Klaus Schöneweiß, Rewe Schürholz, Gabriele Tempel, Vermögensverwaltung Vits, Werbegemeinschaft Schwelm, Zahnarztpraxis Lovisa.

Die großen Flower-Pots werden gesponsert von: AVU, Schwelmer & Soziale Wohnungsbaugenossenschaft, Stadtmarketing Schwelm, Städtische Sparkasse zu Schwelm, Ralf Stoffels Stiftung

Weitere Interessenten für diese blühende Aktion sind willkommen. Infos gibt es beim Stadtmarketing Schwelm unter 02336 / 860 370

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm