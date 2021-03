Blumen für Schwelmer Schiedsfrau Cornelia Eggert

Schwelm. Cornelia Eggert hat ein Händchen für Streithähne. Dank der Schwelmerin konnten Sie ihre Konflikte unter Gesichtswahrung beenden.

Eigentlich wollte Cornelia Eggert im Rathaus nur noch das Dienstsiegel zurückgeben und einige Formalitäten klären. Damit wäre ihre fünfjährige Amtszeit als Schiedsfrau der Stadt Schwelm für den Schiedsbezirk Süd vorüber gewesen. Eigentlich – doch ohne herzliche Worte der Anerkennung und einen Strauß Blumen mochte Bürgermeister Stephan Langhard Cornelia Eggert nicht gehen lassen.

„Sie, liebe Frau Eggert, haben mit Weitsicht und Geduld, mit Durchsetzungskraft und Takt und vor allem mit Ihrem Wissen um die menschliche Natur dazu beigetragen, dass kleinere Scharmützel nicht in große Schlachten übergingen“, bestätigte der Bürgermeister der scheidenden Schiedsfrau. Sie habe den Antragsstellern und Antragsgegnern stets die Möglichkeit aufgezeigt, gemeinsam einen Konflikt zu beenden – sich also zu befreien - und dabei das Gesicht zu wahren. „Dafür haben Sie viel Zeit Ihres privaten Lebens aufgewandt“: Mit diesen Worten dankte Stephan Langhard Cornelia Eggert „im Namen der Stadt Schwelm am Ende dieser wichtigen Zeit für alles, was Sie für unsere Schwelmer Bürgergesellschaft geleistet haben – und das ist sehr viel“.

„Aus welchen Gründen haben Sie sich seinerzeit für diese Aufgabe entschieden?“, wollte er gerne von seinem Gast wissen. Nach dem Ende ihrer jahrzehntelangen Berufstätigkeit hatte Cornelia Eggert, die auch ehrenamtlich in der Wilhelm-Erfurt-Stiftung für Kultur und Umwelt, Schwelm, sowie in der Stiftung „Lebendiges Schwelm“ tätig ist, ein weiteres Ehrenamt ohne regelmäßige zeitliche Bindung gesucht. Sie habe sich in der Stadtverwaltung beraten lassen und sofort Feuer gefangen, als das Schiedsamt im Bezirk Süd als eine Option genannt wurde.

Spannende Begegnungen

Sie habe diese Aufgabe gerne übernommen und danke der Stadt dafür, dass dies möglich gewesen sei. Sie habe sich bei Belangen, die rund um das Ehrenamt zu klären waren, beim städtischen Ratsmanagement immer gut aufgehoben gefühlt. „Die zurückliegende Zeit möchte ich nicht missen, denn sie war spannend, und es gab viele angenehme Begegnungen“, resümiert die patente Frau. Seit zwei Jahren sei jedoch festzustellen, dass die Bereitschaft von Menschen, sich gütlich zu einigen, eher nachlasse. Fortsetzen wird Cornelia Eggert das Ehrenamt nicht, weil sie, wie sie sagt, in wenigen Monaten 69 alt wird und „nicht mit über 70 Jahren zum Teil weitaus jüngere Menschen zum Schiedsgespräch bitten möchte“.

Für ihre Nachfolgerin Ute Jansen, mit der sie bereits ein Gespräch geführt hat, ist sie voll des Lobes: „Eine Frau, die diese Aufgabe mit Begeisterung angehen wird!“ Bis zur Bestellung von Ute Jansen als Schiedsfrau durch das Amtsgericht übernimmt Joachim Range, Schiedsmann im Schiedsbezirk Nord, auch noch neue Schiedsfälle aus dem Bezirk Süd.