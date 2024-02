Bodo Bongen verlässt Sparkasse an Ennepe und Ruhr

Gevelsberg Der langjährige Vorstand wird in den Ruhestand verabschiedet. Neuer stellvertretender Vorstand stammt aus den eigenen Reihen.

In Kürze stehen zwei Veränderungen im Vorstand der Sparkasse an Ennepe und Ruhr an. Bodo Bongen (66) wird nach 15-jähriger Tätigkeit im Sparkassenvorstand, davon acht Jahre als Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld, zum 31. März 2024 in den Ruhestand wechseln. Patrick Gebert (44) rückt als stellvertretender Vorstand nach.

Bodo Bongen wechselte Anfang 2009 von der Sparkasse Westmünsterland in den Vorstand der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld und ist seit der Fusion zum 1. Januar 2022 Mitglied des Vorstandes der Sparkasse an Ennepe und Ruhr. Ennepetals Bürgermeisterin und stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates Imke Heymann sprach Bodo Bongen im Rahmen einer Feierstunde zur Verabschiedung ihren Dank aus: „Im Namen aller Trägervertreter danke ich Bodo Bongen für seine Arbeit zum Wohl der Sparkasse an Ennepe und Ruhr sowie der Vorgängersparkasse Ennepetal-Breckerfeld.“ Sie betonte hierbei die „stets vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie seine Verdienste im intensiven Fusionsprozess der letzten zwei Jahre.“

Lesen Sie auch:

Freie Wähler wollen mit Freien Wählern nichts zu tun haben

Ennepetal: Dieses Paar tätowiert und pierct seit 25 Jahren

Weihnachten in Rio – warum Profi-Musiker das nicht mehr will

Gevelsberg hat eine neue Hausärztin

Zukunftsquartier in Ennepetal: Neues Leben für alte Brachen

Patrick Gebert (44) wurde in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsrates zum 1. April 2024 als stellvertretendes Vorstandsmitglied bestellt. Der gebürtige Remscheider wechselte bereits Anfang 2011 zur Stadtsparkasse Gevelsberg und verantwortet seither erfolgreich als Bereichsleiter das Firmenkunden- und Immobiliengeschäft. Zuvor war der studierte Diplom-Kaufmann und dreifacher Familienvater als Abteilungsdirektor im Firmenkundengeschäft der Commerzbank tätig.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Sparkasse an Ennepe und Ruhr, Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi, erklärte hierzu: „Wir freuen uns, diese wichtige Position aus den eigenen Reihen der Sparkasse an Ennepe und Ruhr besetzen zu können.“ Patrick Gebert sei „eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit nachgewiesener Fachkompetenz und einem langjährig gewachsenen Vertrauensverhältnis zu den Unternehmenskunden der heimischen Sparkasse. Mit dieser Entscheidung des Verwaltungsrates sei der Wunsch auf eine langfristige Fortführung der erfolgreichen Zusammenarbeit verbunden,“ so Jacobi weiter.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm