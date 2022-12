Böller-Container geknackt: Beute reicht für Riesen-Feuerwerk

Feuerwerksraketen in einem Karton (Archivaufnahme). Unbekannte brechen in Ennepetal einen Container auf und stehlen mehr als 20 Kartons voller Feuerwerkskörper

Ennepetal. Die Beute reicht für ein Riesen-Feuerwerk: In Ennepetal haben in der Nacht Unbekannte einen Container mit Feuerwerkskörpern geknackt.

Der Verkauf von Silvester-Böllern startete am Donnerstag Morgen. Ein oder mehrere Unbekannte konnten es offensichtlich nicht abwarten und brachen in der Nacht zu Donnerstag auf dem Gelände von Aldi an der Kölner Straße in Ennepetal einen Container mit Feuerwerkskörpern auf.

Mehr als 20 Kartons voll mit Feuerwerkskörpern hatten der oder die Täter aus dem Container genommen und mitgehen lassen. Der Einbruch und Diebstahl flog am Morgen vor Geschäftsbeginn auf.

Über den Wert der gestohlenen Ware konnte die Polizei am Donnerstag keine Angaben machen. Die Information darüber lag der Behörde nach Auskunft der Pressestelle noch nicht vor, auch nicht, ob der oder die Täter es auf eine bestimmte Sorte Feuerwerkskörper abgesehen hatte bzw. hatten.

Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Umstände in Tatortnähe aufgefallen sind.

Hinweise bitte an 02332-91666000 oder bei jeder Polizeidienststelle.

