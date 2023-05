Boulevard Gevelsberg startet mit Gastromeile

Gevelsberg. Drei Tage Stadtfest: Der Boulevard Gevelsberg startet an diesem Freitag, 5. Mai. Worauf Sie sich am meisten freuen können.

Draußen sitzen, einen Cocktail trinken, was leckeres essen: Die Mittelstraße verwandelt sich von Freitag, 5. Mai, bis Sonntag, 7. Mai, in eine große Gastromeile. Nicht nur die heimischen Betreiber stellen Tische und Stühle nach draußen, es gibt auch zusätzliche Anbieter, die für kulinarische Abwechslung sorgen. Außerdem begeistern die Zauberer vom magischen Zirkel Wuppertal. Der Boulevard Gevelsberg hat in diesem Jahr besonders viel zu bieten.

Musik am Abend, Angebote für Kinder und Familien am Tag: So viele verschiedene Programmpunkte habe es beim Stadtfest in Gevelsberg noch nie gegeben, da sind sich die vielen Akteure sicher. Pro City, die Sponsoren, die Stadt, die Schausteller und Einzelhändler, Vereine und Verbände: Viele Menschen werden sich in den kommenden drei Tagen präsentieren und für ausgelassene Stimmung sorgen.

Sogar das Krümelmonster hat sich für Sonntag angekündigt, wenn von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt öffnen. Am Samstag macht der Rabe Rudi bekannt von Siebenstein eine Stippvisite (11 bis 17 Uhr). Freitag geht es um 19.30 Uhr mit dem offiziellen Fassanstich los.

Im Anschluss gibt es Musik auf den zwei Bühnen: Live@Five und DJ Sven Kadelka machen den Anfang. Samstag spielen Lea Bergen und die DJs Hoppe und Winning. Höhepunkt für die Kinder ist die Kinderrallye am Samstag und Sonntag, die Erwachsenen kommen bei der Bike-Stunt-Shop am Sonntag (ab 15 und 17 Uhr) auf ihre Kosten.

