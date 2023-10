Die Feuerwehr wurde am Montagabend zu einem Brand in einer Kaffeerösterei in Ennepetal gerufen. (Symbolbild)

Brand Brand in Ennepetal: Ofen in Kaffeerösterei fängt Feuer

Ennepetal. Der Ofen einer Kaffeerösterei in Ennepetal ging am Montagabend in Flammen auf. Mitarbeiter und die Feuerwehr konnten eine Ausbreitung verhindern.

In einem Ladenlokal einer Kaffeerösterei in Ennepetal ist am Montagabend gegen 20.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Feuerwehr Ennepetal am Dienstagmorgen mit. Nach ersten Erkenntnissen sei der Brand an einem Abgasrohr und Anbaugeräten eines Röstofens entstanden.

„Mitarbeiter des Betriebes hatten mit Pulverlöschern einen Löschversuch unternommen und konnten bis zum Eintreffen der Feuerwehr eine weitere Ausbreitung verhindern“, heißt es in der Pressemitteilung.

Brand in Ennepetal: Keine Verletzten

Der Ofen und die Anbaugeräte wurden von der Feuerwehr gelöscht und ins Freie gebracht, anschließend sei das Gebäude entraucht und belüftet worden.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die insgesamt 33 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Polizei sowie der Bezirksschornsteinfegermeister konnten ihren Einsatz gegen 22 Uhr beenden.

