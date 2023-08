Ein Feuerwehrmann im Einsatz unter Atemschutz (Archivaufnahme). In Gevelsberg wird hinter einer verschlossenen Tür eine hilflose Person vermutet.

Feuerwehr Brand in Gevelsberg: Person in Wohnung befürchtet

Gevelsberg. Brandalarm in Gevelsberg. Als die Feuerwehr eintrifft, ist vom Schlimmsten auszugehen. In der Wohnung wird eine hilflose Person vermutet.

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Dienstagmittag in die Martin-Luther Straße alarmiert, weil dort ein Rauchmelder ausgelöst hatte.

Als die hauptamtliche Wache nur wenige Minuten nach der Alarmierung an der genannten Adresse eintraf, konnte Brandgeruch und eine Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Der diensthabende Wachabteilungsleiter ließ daraufhin die Alarmstufe erhöhen und einen Trupp unter schwerem Atemschutz in die Wohnung vorgehen. Da unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhalten, wurde die Tür gewaltsam geöffnet.

Topf auf dem Herd

Der vorgehende Trupp konnte schnell Entwarnung geben. In der Küche war ein Topf auf dem eingeschalteten Herd in Brand geraten, Personen waren nicht in der Wohnung.

Die installierten Rauchmelder hatten eine Ausbreitung durch das vorzeitige Alarmieren verhindert. Die Wohnung wurde quer gelüftet und die nachgeforderten Kräfte der Löschzüge 1 und 2 konnten ihre Einsatzfahrt abbrechen.

