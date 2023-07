Das Helios Klinikum Schwelm aus der Vogelperspektive. Am Freitag schlugen hier die Brandmelder an.

Feuerwehr Brandalarm in Seniorenresidenz und im Helios in Schwelm

Schwelm. Gleich in zwei großen Einrichtungen schlugen die Brandmelder am Freitag in Schwelm an. Das ist passiert.

Ein ereignisreicher Freitag liegt hinter der Schwelmer Feuerwehr. Die Einsätzekräfte mussten mehrfach ausrücken.

6.57 Uhr: Die automatische Brandmeldeanlage einer Seniorenresidenz am Ochsenkamp löst Alarm aus. Vor Ort erkundete ein Angriffstrupp den gemeldeten Bereich. Grund für die Auslösung war Wasserdampf und so konnte Einsatzleiter Christian Mielke schnell Entwarnung geben. Nach der Kontrolle des Bereiches wurde die Anlage zurückgesetzt und die Einsatzstelle einem Verantwortlichen der Einrichtung übergeben. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 13 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort, weitere Einsatzkräfte waren an den Feuerwehrstandorten in Bereitstellung. Alarmiert waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 7.45 Uhr.

13.37 Uhr: Die nächste Brandmeldeanlage löste aus. Dieses Mal wurde der Alarm am Helios-Klinikum ausgelöst. Auch hier ging ein Angriffstrupp zur Erkundung vor. Grund für die Auslösung der Brandmeldeanlage waren Staubentwicklungen bei Bauarbeiten. Nach der Kontrolle des betroffenen Bereiches wurde auch hier die Anlage zurückgestellt und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen des Klinikums übergeben. Bei dem Einsatz waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit einer Vielzahl von Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Weitere Kräfte standen an den Standorten der Feuerwehr in Bereitstellung. Unterstützt wurde die Schwelmer Wehr von der hauptamtlichen Wachbesatzung der Feuerwehr Ennepetal, die standardmäßig bei einem Brandmeldealarm beim Helios-Klinikum mit ausrückt. Von der Feuerwehr Schwelm waren ehrenamtliche Einsatzkräfte aller Löschzüge, die hauptamtliche Wachbesatzung sowie der Einsatzführungsdienst eingesetzt. Einsatzende war gegen 14.45 Uhr.

20.36 Uhr: Zur Wupperstraße in Höhe der Firma Erfurt wurde die Feuerwehr alarmiert. Dort war ein Baum umgestürzt. Der Baum wurde mit Motorkettensägen zerkleinert und beiseite geräumt. Aufgrund der Lage der Einsatzstelle an der Stadtgrenze zu Wuppertal, war auch die Feuerwehr Wuppertal alarmiert, mit einem Fahrzeug vor Ort und unterstützte bei der Beseitigung des Baumes. Die Feuerwehr Schwelm war mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Winterberg sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 21.30 Uhr.

