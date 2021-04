Brennendes Essen: Nachbar bricht Tür auf und löscht

Gevelsberg. Ein Küchenbrand an der Haßlinghauser Straße wurde der Feuerwehr Gevelsberg am Donnerstag um 14.10 Uhr gemeldet. Die Löschzüge 1 und 2 sowie die Hauptwache rückten darauf hin aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich eine Mahlzeit auf einem unbeaufsichtigten, eingeschalteten Herd entzündet hatte. Das Feuer war vor Eintreffen der Feuerwehr von einem Nachbarn bereits abgelöscht worden. Dieser habe sich in große Gefahr begeben, so die Feuerwehr, indem er die Wohnungstür der betroffenen, verrauchten Wohnung gewaltsam geöffnet und das Feuer auf dem Herd abgelöscht habe. Der Nachbar wurde im Anschluss rettungsdienstlich betreut.

Die Feuerwehr ging mit einem Trupp mit Atemschutzgeräten vor und öffnete die Fenster der Wohnung. Der noch vorhandene Rauch konnte somit schnell abziehen. Die Wohnung konnte anschließend an den zwischenzeitlich eingetroffenen Mieter der Wohnung übergeben werden. Einsatzende war um 15 Uhr.