Brennnesseln: das Multitalent im Ennepe-Ruhr-Kreis

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Brennnessel hat einen schlechten Ruf. Zu Unrecht. Warum die Pflanze im Ennepe-Ruhr-Kreis ein wahres Multitalent ist.

Als ich vor einigen Tagen dienstlich draußen abseits der Wege unterwegs war, spürte ich plötzlich ein heftiges Brennen am Bein. Ich war unbemerkt zwischen Brennnesseln geraten. Genauer gesagt, zwischen die ‚Große Brennnessel‘, denn es gibt noch andere Brennnessel-Arten.

Die Große Brennnessel ist die Art, mit der wohl jede und jeder schon einmal unangenehme Erfahrungen gemacht haben dürfte. Zwar hatte ich wohlweislich eine lange Hose an, wegen der angekündigten hohen Temperaturen an diesem Tag war die Hose aber zu dünn, um die namensgebenden Brennhaare der Pflanze abzuwehren.

Juckende Flüssigkeit

Die weißlich erscheinenden Brennhaare sind mit einer juckenden Flüssigkeit gefüllt. Die Spitze der Haare bricht ab, sobald man sie streift. Wie eine winzige Injektionsnadel durchdringt sie dann mit Leichtigkeit Stoff und Haut.



Und während ich, ich gestehe es ein, leise vor mich hin fluchte, dachte ich im selben Moment, wie ungerecht es ist, dass die Brennnessel bei vielen von uns nicht gut gelitten und als lästiges „Unkraut“ verschrien ist. Denn sie ist ein echtes „Multitalent“. Sie kann an vielen verschiedenen Standorten wachsen, Hauptsache, es ist nicht zu trocken und es gibt im Boden genügend Nährstoffe. Sie ist sogar eine sogenannte „Zeigerpflanze“ die auf einen hohen Stickstoffgehalt im Boden hinweist. Deshalb wächst sie auch besonders üppig an Stellen, an denen Hunde ausgeführt werden und „ihr Geschäft“ verrichten.

Da die Brennnessel den Stickstoff aus dem Boden aufnimmt, ist sie selbst ein hervorragendes Düngemittel. Die Herstellung einer Brennnesseljauche ist allerdings nichts für empfindliche Nasen.

Man füllt ein ausreichend großes Gefäß mit einem Kilogramm klein geschnitten Brennnesseln und gießt mit 10 Liter Wasser auf. Das Gefäß darf nicht verschlossen werden, es muss Luft an die Jauche gelangen. Einmal täglich muss kräftig umgerührt werden. Wenn sich nach einigen Tagen kein Schaum mehr bildet, ist die Jauche fertig. Dann kann sie, durch ein feines Sieb abgegossen und dann 1:10 mit Wasser verdünnt, als natürlicher Dünger verwendet werden. Sie können die fertige Jauche auch als Spritzmittel gegen Blattläuse einsetzen.

Nesselstoff oder Nesseltuch

Und falls Ihnen der Begriff „Nesselstoff“ oder „Nesseltuch“ noch etwas sagt, dieser wird aus Brennnesselfasern hergestellt. In Deutschland wird Nesseltuch heute nur noch in geringen Mengen produziert, aber in einigen anderen Ländern, darunter China, ist es bis heute verbreitet.

Ich finde es einigermaßen schwer vorstellbar, dass ein Stoff aus Brennnesseln angenehm auf der Haut zu tragen sein soll. Aber natürlich werden die Brennhaare während der Verarbeitung unschädlich gemacht.

Die Brennhaare dienen den Pflanzen eigentlich als Fraßschutz. Das scheint aber nur mäßig zu funktionieren, denn Brennnesseln sind durchaus bei vielen Tier-Arten als Nahrung beliebt.

Nahrungspflanze

Mehrere Schmetterlings-Raupen sind auf die Große Brennnessel als Nahrungspflanze sogar angewiesen. Dazu gehören Tagpfauenauge, Landkärtchen und Kleiner Fuchs. Ohne Brennnesseln gibt es diese Schmetterlinge nicht. Fast in Vergessenheit geraten ist, dass Brennnesseln früher, bevor Spinat bei uns eingeführt wurde, ein viel genutztes Wildgemüse waren.

Die jungen Blätter an der Spitze der Pflanze schmecken ein wenig herber als Spinat und sind bis zum Frühsommer am zartesten. Mit einem kleinen Trick können Sie die zarten Triebspitzen ohne Handschuhe pflücken und ohne sich die Finger „zu verbrennen“: streifen sie die Blätter von unten nach oben, also quasi „mit dem Strich“ ab, wenn sie die Triebspitze anfassen. Dann brechen die Haare nicht. Einfacher ist es natürlich, dicke Gartenhandschuhe anzuziehen.

Blanchiert können Sie die Blätter wie Spinat verwenden oder im Kräuterquark beimischen. Sie vertragen würzige Zutaten wie Zwiebeln, Knoblauch, aber auch Muskat und Zitrone.

Die Samen der Brennnessel sind ebenfalls essbar und schmecken gut in Müsli und Suppen oder geröstet in Butter. In jedem Fall sollte eine Ecke, in der Brennnesseln wachsen dürfen, in keinem Garten fehlen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Juli.

Ihre Britta Kunz, Leiterin der Biologischen Station Ennepe-Ruhr

