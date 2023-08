Brigitte Riechelmann zeigt ihre Kunst in Ennepetal

Ennepetal. Die Gevelsberger Künstlerin Brigitte Riechelmann hat schon einige Kunstpreise gewonnen. Jetzt gibt es von ihr eine Ausstellung in Ennepetal.

Der Kunstraum EN präsentiert Malerei von Brigitte Riechelmann. Die Vernissage zur Ausstellung findet am Sonntag, 13. August, ab 15.30 Uhr in den Galerie-Räumen, Bergstraße 32, statt.

Die Bilder der Malerin aus Gevelsberg sind geprägt vom Horizont der Erdlandschaften. Die Auseinandersetzung mit diesem Zwischenbereich, wo sich das Oben und Unten berühren, verschiebt Grenzen und öffnet Räume. Die Werke der Künstlerin führen vielfach in extreme Regionen der Erde.

Brigitte Riechelmann absolvierte ein Studium der Malerei und Grafik am IBKK Kunstzentrum in Bochum. Schon während des Studiums war sie für ein weiteres Studium in der Meisterklasse zugelassen. Nach der Diplomprüfung legte sich Meisterarbeit ab und erhielt die Ernennung zur Meisterschülerin bei Professor Piotr Sonnewend.

In zahlreichen Ausstellungen, auch über die Region hinaus, waren und sind ihre Werke zu sehen, werden in Galerien gezeigt und wurden für Kunstpreise nominiert. Inzwischen zählt die Künstlerin über zweihundert Ausstellungen, auch in Berlin und Hamburg.

Brigitte Riechelmann ist Mitglied im BBK Bergisch Land, bei Kunstraum EN und im Autorenkreis Ruhr-Mark, mit Veröffentlichungen von eigener Lyrik und Prosa, Bilder sind in Büchern und Katalogen veröffentlicht, mehrere Buchcover wurden mit ihren Malereibildern gestaltet. Als Dozentin war sie an der VHS Ennepe-Ruhr-Süd über viele Jahre tätig, sie gab Malvorführungen und leitete zahlreiche Workshops in mehreren boesner Häusern. In Videos demonstriert sie verschiedene Techniken der Malerei an einer Online Kunstschule.

Der Kunstraum EN zeigt neueste Arbeiten der Künstlerin, darunter viele im kleinen Format. Mit diffus in- und übereinander verlaufenden Farbflächen, Formen und Linien erzeugt Brigitte Riechelmann in ihren Bildern ein Landschaftsgefüge. Eine visuell wahrnehmbare Struktur zieht sich zusammen zu Landschaftselementen wie Küsten und Berge, zu abstrahierten Landschaftswelten – Welten, die so nicht existieren, die aber doch vertraut wirken, die einerseits meditativ anmuten und doch gleichzeitig auf dynamische Schöpfungsprozesse verweisen. Es geht um Aufbruch und Ankommen – um den Weg über die Horizonte hinaus. In ihrer Kunst ist Brigitte Riechelmann unterwegs und den Betrachter nimmt sie mit auf diese Reise

