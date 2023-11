Bei einem Überfall in Ennepetal ging der Täter besonders brutal vor.

Raub Brutaler Überfall mit Pistole auf Tankstelle in Ennepetal

Ennepetal. Überfall auf Tankstelle in Ennepetal: Mit vorgehaltener Pistole erbeutet der Täter Geld und geht besonders brutal vor.

Mit einer vorgehaltener Pistole überfiel ein Mann die Tankstelle an der Lohernockenstraße und forderte Geld. Er flüchtete mit dem Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Tat ereignete sich am Samstag, 4. November, gegen 21.44 Uhr. Ein bislang unbekannter Mann betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte von der 61-jährigen Angestellten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe des Kasseninhalts. Wie die Polizei mitteilt, schlug er ihr auch auf den Kopf.

Anschließend griff er in die Kasse und entwendete Bargeld. Weiter forderte der Täter die Öffnung eines Tresors, was jedoch nicht möglich war. Daraufhin flüchtete er in Richtung Amselweg. Die 61-Jährige wurde leicht verletzt. Die Fahndung nach dem Täter unter Beteiligung eines Personensuchhundes verlief negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, blaue Trainingsjacke mit weißen Streifen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Ennepetal unter der Telefonnummer 02333-9166 4000 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

