Bücherherbst beginnt bei Köndgen in Schwelm mit Lesungen

Schwelm. Coronabedingt musste die Veranstaltungsreihe „7nach7“ von Bücher Köndgen in Schwelm pausieren. Ein Neustart: Das erwartet Literaturfreunde.

Literatur mit Lokalkolorit: Nach der letztjährigen Pause startet die Buchhandlung Köndgen am 30. Oktober wieder mit ihrer Veranstaltungsreihe „7nach7“ in den Literaturherbst. Bei zunächst zwei Terminen erwartet zum einen Kinder und Jugendliche ein Harry-Potter-Event, zum anderen liest und erzählt Patrick Salmen, ein Autor aus der Region, aus bzw. über seine neueste Veröffentlichung.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Für Kinder und Erwachsene gleichermaßen spannend werden beim 1. Harry-Potter-Strick-Event am 30. Oktober um 11 Uhr Wolle und Stricknadeln die wichtigsten Utensilien sein. Um ein Jahr verschoben wird das Erscheinen des ersten offiziellen Harry-Potter-Strickbuchs aus dem Frechverlag gefeiert. Groß und Klein erfahren, wie zauberhaft einfach wunderschöne Mug Cozies/Tassenwärmer in den Hogwarts-Hausfarben entstehen. Das einfache Projekt lässt noch genügend Raum für Gespräche über Harry Potter, die Bücher, die Filme und weitere Strickideen. Verkleidete Muggel und Magier sind gerne gesehen und sollten, wenn möglich, ein eigenes Nadelspiel (3,5mm) mitbringen.

Die bereits verkauften Karten aus dem Vorjahr behalten natürlich ihre Gültigkeit.

Patrick Salmen liest am 6. November um 18 Uhr aus „Der gelbe Kranich“. Salmen gewann 2010 die deutschsprachigen PoetrySlam-Meisterschaften und wirkt seitdem als Schriftsteller, Sprecher und Bühnenkünstler. Mit „Der gelbe Kranich“ ist nun sein erstes Kinderbuch erschienen. In einer Lesung für Kinder ab 7 Jahren lernt das Publikum wir Herrn Faber kennen, einen verwitweten Rentner, der eines Morgens in seinem Vorgarten einen Kran vorfindet, der bis hoch in die Wolkendecke ragt. Er macht sich auf die Suche nach dem Besitzer des riesigen Ungetüms und lernt dabei zahlreiche skurrile Menschen kennen. Im Buchladen gilt die 3G-Regel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm