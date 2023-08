Bühne frei für Ennepetals Talente: Hier kann man sie erleben

Ennepetal. Ob Tanz, Gesang, Sport oder Akrobatik – wer Ennepetals Talente erleben will, sollte sich diesen Termin schon mal vormerken.

Die Vorbereitungen für das Stadtfest „Ennepetal Mittendrin“ am Samstag, 23. September und Sonntag, 24. September laufen.

Alle Vereine und Institutionen, die gerne eine Darbietung am Samstag, 23. September auf der „kleinen Bühne“ an der Sparkasse in der Voerder Str. präsentieren möchten, können sich gern beim Veranstalter, der Klutertwelt GmbH & Co. KG bewerben. Darbietungen aus verschiedenen Tanz-, Gesangs-, Sport- und Akrobatikeinlagen etc. sind möglich, auch gerade für Anfängergruppen bietet sich die Möglichkeit erste Bühnenerfahrung zu sammeln. Das Organisationsteam freut sich über zahlreiche Rückmeldungen.

Interessierte können sich per E- Mail an anke.wippich@klutertwelt.de oder unter der Telefonnummer 02333/988022 bewerben und nähere Informationen erhalten.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm