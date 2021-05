Bürgermeister hat mit Presse in Schwelm kein Problem

Schwelm. Zuerst war diese Zeitung unerwünscht in der Online-Liegenschaftssitzung der Stadt Schwelm. Nun sind die technischen Probleme ausgeräumt.

Im Verwaltungsvorstand im Rathaus gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen über das Thema, ob die Presse bei Online-Sitzungen willkommen ist. Darauf lässt zumindest die Reaktion des Bürgermeisters schließen. Ein „Geht nicht, gibt’s nicht“ gibt es für Stephan Langhard nicht. Er freue sich, dass bei Video-Ausschusssitzungen die Öffentlichkeit wenigstens durch die Presse hergestellt werde, sagt der Chef im Rathaus.

Das hatte sich am Freitagnachmittag noch ganz anders angehört. Diese Zeitung hatte im Rathaus offiziell nachgefragt, ob sie als Presse an der am Dienstag, 11. Mai, tagenden Video-Zusammenkunft des Liegenschaftsausschusse teilnehmen könne. Über die Pressestelle hatte Schwelms Beigeordneter Ralf Schweinsberg in einem knappen Satz geantwortet, dass dies nicht möglich sei.

Schlechte technische Ausrüstung

„Dass Sie als Presse zu Sitzungen dazu kommen, um für die Öffentlichkeit zu berichten, damit habe ich überhaupt kein Problem. Im Gegenteil. Es sind ja keine Geheimnisse, die wir diskutieren und es sind Dinge, die weite Teile der Öffentlichkeit interessieren“, so der Bürgermeister. Die Absage an der Teilnahme der Video-Konferenz begründet Langhard mit der schlechten technischen Ausstattung der Stadt. Videokonferenzen über 25 Teilnehmer seien problematisch. Deshalb sei die Aussage von Ralf Schweinsberg auch völlig korrekt gewesen. Mit einer neuen Videokonferenz-Software will die Stadt den Flaschenhals der begrenzten Teilnehmerzahl nun beseitigen. In Zukunft hat damit dann das Rathaus die Möglichkeit, die Öffentlichkeit und auch die Presse zu Online-Veranstaltungen einzuladen.

Übrigens war die „Presse-Ausladung“ auch nicht mit dem Vorsitzenden des Liegenschaftsausschusses, Michael Schwunk (FDP), abgesprochen. Der liberale Politiker stellte nach einem Gespräch mit dieser Zeitung wieder das Gebot der Öffentlichkeit her. „Auch Fragen der Bürger an den Ausschuss sind ausdrücklich erwünscht. Wer dies möchte, sollte sich jedoch vorher anmelden“, sagt Schwunk.

Auch der Sprecher des Ortsverband Schwelm der Partei Die Linke hatte nach Erscheinen des Berichts am Samstag den Ausschussvorsitzenden Michael Schwunk um eine Stellungnahme zu dem Thema gebeten. In der entsprechenden Antwort-E-Mail des FDP-Fraktionschefs heißt es u.a.: „Über den Ausschluss der Öffentlichkeit haben ich mich mit der Verwaltung nicht abgestimmt. Ich habe jedoch Herrn Richter erklärt, dass er selbstverständlich an dieser hybriden Sitzung im Rathaus teilnehmen kann.“

