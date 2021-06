Bürgersteig in Schwelm ist der neue Dschungelpfad

Der Bürgersteig an der Hattinger Straße in Höhe der Firma Pass in Schwelm ist halb durch Grün zugewuchert. Wer den Pflanzen ausweicht, kommt der Straße gefährlich nahe.

Schwelm. Darum ist der Bürgersteig an der Hattinger Straße in Schwelm gefährlicher geworden.

Nur allzu üppig sprießt nach den ergiebigen Regenfällen dieser Tage das Grün. Der halb zugewachsene Bürgersteig an der Hattinger Straße in Schwelm in Höhe der Firma Pass legt darüber Zeugnis ab. Nicht nur die Gärtner kommen kaum nach mit dem Rasenschnitt, auch die Grünflächenabteilung der Technischen Betriebe Schwelm und die Mitarbeiter von Straßen.NRW haben alle Hände voll damit zu tun, das Straßenbegleitgrün in Zaum zu halten. An der stark befahrenen Bundesstraße in Schwelm, die auch noch ein Schulweg ist, kann das allerdings schnell zum Sicherheitsrisiko werden, wenn der Bürgersteig nicht mehr auf voller Breite genutzt werden kann.

