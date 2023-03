Bundesstraße unter Schwelmetalbrücke wird voll gesperrt

Schwelm. Wegen Bauarbeiten muss die Bundesstraße unter der Schwelmetalbrücke voll gesperrt werden. Hier alle Infos zu Zeitpunkt und Dauer.

Die Stahlkonstruktion, auf der später der Überbau der neuen inneren Schwelmetalbrücke in Fahrtrichtung Köln liegen wird, ist fertig und muss nun in die endgültige Position abgesenkt werden. Dies wird Ende des Monats geschehen. Die Bundesstraße unter der Brücke muss dafür gesperrt werden.

Um die Auswirkungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten über Nacht erledigt. In der Zeit von Donnerstag, 30. März, 21 Uhr, bis Freitag, 31. März, 6 Uhr ist die B 7/B 483 im Bereich unterhalt der Schwelmetalbrücke für den Verkehr gesperrt.

Dies führt zu erheblichen Verkehrseinschränkungen an der Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld. Der Autobahnverkehr in Fahrtrichtung Köln kann an der Anschlussstelle nur in Richtung Wuppertal abfahren, in Fahrtrichtung Dortmund, nur in Richtung Schwelm. Die Auffahrten zur A 1 stehen in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung.

Umleitungen werden frühzeitig eingerichtet. Auf der A 1 führt die Rote-Punkt-Umleitung in Fahrtrichtung Dortmund die Verkehrsteilnehmer bis zum Autobahnkreuz Wuppertal-Nord. Der Verkehr wird also über den Schwelmer Norden umgeleitet, wo mit zusätzlichem Verkehr zu rechnen ist.

In Fahrtrichtung Köln ist der Rote-Punkt-Umleitung bis zur Anschlussstelle Wuppertal-Ronsdorf zu folgen. Im Stadtnetz führt die Umleitung in Fahrtrichtung Schwelm über die U 22 sowie in Fahrtrichtung Wuppertal über die Umleitungsstrecke U 23.

Nicht nur der Überbau wird erneuert, sondern auch die Brückenpfeiler. Dies ist auch der Grund für die Vollsperrung der Dieselstraße, die bis voraussichtlich Sonntag, 30. April, in beiden Fahrtrichtungen bestehen bleiben wird. Fußgänger und Fahrradfahrer können die Dieselstraße seit vergangenem November wieder passieren.

Vor dem Ersatzbau des inneren Brückenbauwerks in Fahrtrichtung Köln wurde bereits das innere Brückenbauwerk in Fahrtrichtung Bremen abgerissen und neu gebaut. Nötig ist das, um die Schwelmetalbrücke, die 1959 bis 1960 errichtet wurde, für künftige Mehrbelastungen durch den Verkehr fit zu machen. Die beiden äußeren Brücken sind deutlich jünger und halten den Mehrbelastungen stand. Mitte 2024 ist mit Fertigstellung des Projektes zu rechnen.

