Bundestagswahl: SPD EN hält sich aus Kandidatenstreit heraus

René Röspel sitzt seit 23 Jahren für die SPD im Bundestag. Jetzt will die SPD in Hagen ihn dort nicht mehr haben.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die SPD in Hagen will René Röspel durch Timo Schisanowski ablösen lassen. Die SPD im Ennepe-Ruhr-Kreis hält sich aus der Debatte

Nachdem sich der SPD-Unterbezirk Hagen mit 16:0 Stimmen darauf festgelegt hat, dass Amtsinhaber René Röspel nicht mehr für ihre Partei für den Bundestag kandidieren soll und von Timo Schisanowski abgelöst werden soll (wir berichteten), hat auch der Vorstand des SPD-Unterbezirks im Ennepe-Ruhr-Kreis eine Videokonferenz zur bevorstehenden Bundestagswahl abgehalten.

Ergebnis: Zwar unterstützen die heimischen Sozialdemokraten das Verfahren, das die Hagener vorschlagen, aber: „Wir geben unseren Delegierten keine Wahlempfehlung für den Bundestagskandidaten“, macht der SPD-Vorsitzende im Unterbezirk EN, Hubertus Kramer, deutlich. Alle Kandidaten, die in den Bundestag einziehen wollen, stellen sich in den Ortsvereinen vor, die sich allein dafür entscheiden, wen sie unterstützen möchten. Die Delegierten der Ortsvereine wählen den Kandidaten für Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld und Hagen am 4. Dezember.