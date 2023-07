Bunte Kinderstadt entsteht auf dem Stüting in Gevelsberg

Gevelsberg. Mehr als 100 Kinder aus Gevelsberg sind beim Ferienspaß auf dem Stüting dabei. Der CVJM hat zu den Aktionen eingeladen.

Zweimal fünf Tage – erst die Kleinen, dann die Großen. Dieses Konzept hat sich seit vielen Jahren beim Ferienspaß des CVJM Gevelsberg bewährt.

Und so haben vom 3. bis zum 7. Juli erst einmal die Sechs- bis Achtjährigen den Stüting in Beschlag genommen. Mehr als 50 Kinder und zwölf Ehrenamtliche unter der Leitung von Katja Bracht verwirklichten zusammen ihren Traum von einer Kinderstadt. Da gab es eine Gärtnerei, in der man zum Beispiel Kresse säen und ernten konnte. In der Töpferei entstanden richtige Kunstwerke, und in der Schreinerei wurden Insektenhotels gebaut. Selbstverständlich gab es in der Kinderstadt auf dem Stüting auch Plätze zum Chillen und Spielen. Und die Gaumenfreuden kamen auch nicht zu kurz. Gundi Voß und ihr bewährtes Küchenteam sorgte für eine abwechslungsreiche und schmackhafte Verpflegung. Und wer dann noch Appetit hatte, konnte sich am Zuckerwatte-Stand bedienen. Bezahlt wurde übrigens mit Kindertalern, die es bei der Bank gab, die ebenfalls zur Kinderstadt gehörte.

Am Mittwoch war die Kinderstadt auf dem Stüting verwaist, denn da waren alle im Irrland in Kevelaer. Dort gab es viel zu entdecken und zu erleben, und so hatte alle mächtig Spaß.

Genauso viel Spaß hatten die Neun- bis Zwölfjährigen in der zweiten Ferienspaßwoche bei ihrem Ausflug zu den Karl-May-Festspielen in Elspe. Auch in dieser Altersgruppe waren mehr als 50 Kinder angemeldet, die von sieben Ehrenamtlichen wieder unter der Leitung von Katja Bracht betreut wurden.

Eigentlich sollte David Metzner, hauptamtlicher Jugendmitarbeiter im CVJM Gevelsberg, den Ferienspaß leiten. Leider wurde er vor dem Start des Ferienspaßes krank, so dass kurzfristig nach einer Vertretung für Metzner gesucht werden musste. „Den Ferienspaß absagen, war keine Option“, erzählt Gundi Voß. „Deshalb sind wir richtig froh, dass wir mit Hilfe von André Hagemeier (Geschäftsführer der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Schwelm) Katja Bracht gewinnen konnten.“

Katja Bracht engagiert sich seit ihrem 14. Lebensjahr ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Schwelm im Paulusgemeindehaus auf dem Oberloh. Seit 2008 leitet sie regelmäßig zusammen mit ihrem Ehemann Arne Kinder- und Reiterfreizeiten und bringt somit eine Menge Erfahrung im Bereich Arbeit mit Kindern mit. „Als mich André fragte, ob ich den Ferienspaß leiten kann, habe ich eine Nacht nachgedacht und dann zugesagt“, erzählt Katja Bracht, die als technische Zeichnerin in Wuppertal arbeitet. Sie hat einen sehr kulanten Arbeitgeber, der ihr dann den nötigen Sonderurlaub für den Ferienspaß genehmigt hat. „Und es macht richtig Spaß“, sagt die diesjährige Leiterin des Ferienspaßes. Und wenn auch die ehrenamtlichen Jugendlichen und Erwachsenen Spaß haben, dann dürfte einer Neuauflage des Kinderferienspaßes im Jahr 2024 ja nichts im Wege stehen.

