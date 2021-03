Bunter Salon Gevelsberg: Digitale Begegnung mit Frida Kahlo

Gevelsberg. Der Bunte Salon ist wieder eröffnet: Wenn auch erst einmal nur digital.

Was zur Zeit analog nicht geht, das ermöglichten die Gleichstellungsbeauftragten der Städte Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm, Sprockhövel und des Kreises gemeinsam mit der VHS Ennepe-Ruhr-Süd nun digital. Um auch in Coronazeiten weiterhin mit allen Interessierten in Kontakt zu bleiben, öffneten sie zum Internationalen Frauentag erstmals virtuell die Türen zu ihrem „Bunten Salon“.

Eigentlich war geplant, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im leerstehenden Rupprecht-Kaufhaus zusammenkommen, um dort Gespräche zu führen und um ihre Version zur Zukunft miteinander zu teilen.

Es wäre der Ort des Umbruchs und der Weiterentwicklung gewesen, den die Stadt Gevelsberg erworben hat, um es in ein soziokulturelles Zentrum im Herzen der Innenstadt zu verwandeln, an dem sie nun philosophisch, praktisch und musikalisch als Zukunftsgestalterinnen und -gestalter den Ton hätten angegeben können. Doch es kam anders.

Zukunftsweisender Weg?

Die Salonbetreiberinnen schlugen kurzerhand einen neuen Weg des Austausches ein und entführten die mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, gemeinsam mit der Schauspielerin Maria Wolf und der Kunsthistorikerin Dr. Inés Pelzl zu einer virtuellen Begegnung mit der berühmten mexikanischen Malerin Frida Kahlo (1907-1954).

Eine facettenreiche Lesung und Werkschau, die das Leben dieser schillernden Persönlichkeit dokumentierte und zugleich einen kulturell, spannenden Abend lieferte. „Meeting Frida Kahlo“ war die Antwort der Veranstalterinnen auf die bestehenden Corona-Beschränkungen, die alle am Ende inspirierte, ihnen ein Stück fehlender Kultur schenkte und zur Solidarität aufrief. Wie es nach dieser Auftaktveranstaltung mit den bereits geplanten Veranstaltungen des „Bunten Salons“ weitergeht, darauf konnten die Gleichstellungsbeauftragten Nina Däumig (Ennepetal), Christel Hofschröer (Gevelsberg), Dr. Sandra Michaelis (Schwelm), Maren Linn van Norden (Sprockhövel) und Sabine Kerkenberg (Kreisverwaltung) sowie Iris Baeck von der VHS Ennepe-Ruhr-Süd bislang keine Antwort geben. Alles steht und fällt mit der Entwicklung der Corona-Pandemie.

Fest stand für die Salonbetreiberinnen jedoch, dass es zukünftig neben den Präsenzveranstaltungen im Rahmen des „Bunten Salon“ auch in coronafreien Zeiten ein Online-Angebot geben wird.

Alle Gäste, die über die weiteren Veranstaltungen des „Bunten Salons“ auf dem Laufenden gehalten werden wollen, haben die Möglichkeit, sich mit einer E-Mail an die VHS unter bae@vhs-en-sued.de zu wenden und um eine Aufnahme in den entsprechenden Verteiler zu bitten.