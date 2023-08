Busse zu voll: „Die VER lässt unsere Kinder einfach stehen“

Probleme im ÖPNV in Schwelm: Dass Kinder an Haltestellen stehen gelassen werden, ist kein Einzelfall.

Auf den Bericht zu den überfüllten Bussen der VER meldete sich eine Leserin. Auch ihr Kind ist betroffen und wird regelmäßig nicht mitgenommen.

Vielen Dank für diesen Artikel! Wir stehen vor dem gleichen Problem. Mein Sohn ist seit August auf den Bus nach Haßlinghausen zur Gesamtschule angewiesen. Er hat sich sehr auf das Busfahren mit seinen Freunden, die schon am Markt bzw Winterberg einsteigen, gefreut. Leider hat die Situation sich schnell in morgendliche Angst und Unsicherheit seinerseits umgeschlagen.

+++ Lesen Sie dazu: Busausfälle in Schwelm – Schüler massiv davon betroffen +++

Der erste Bus fährt grundsätzlich an ihm vorbei! Wenn man zum ersten Mal alleine Bus fährt, ohne Eltern, kann das ein Kind doch sehr verunsichern. Im zweiten Bus passen dann meist, wie beschrieben, nur zwei von mindestens zehn wartenden Kindern rein. In diesen schaffen es dann die Kinder mit Ellenbogen, die sich trauen zu quetschen. Der dritte Bus fällt dann meist einfach aus, so dass mein Kind mich in Panik um 7.50 anruft und ich es zur Schule fahren muss. Da ich im Homeoffice bin, kann ich das an manchen Tagen leisten, was aber trotzdem nicht Sinn und Zweck der Sache ist.



An zwei Tagen die Woche fahre ich ins Büro, hier weiß er, dass er im Notfall die Oma, Opa etc anrufen kann. Aber wie machen das die Kinder, die nicht auf diesen Background zurückgreifen können? Sie stehen mitunter eine Stunde an der Haltestelle und warten. Ich sehe diese Kinder wenn ich meinen Sohn mal wieder fahren muss…



Mein Kind berichtet mir, dass manche Kinder aus seiner Klasse teils eine Stunde zu spät kommen, da der dritte Bus nicht kam bzw. der Bus weiter gefahren ist, ohne anzuhalten. Unpünktlichkeit aufgrund des Busses ist der Schule bekannt, aber was macht das mit den Kindern? Mein Sohn gerät richtiggehend in Stress, wenn er weiß, er kommt zu spät zum Unterricht. Die Schule empfiehlt, sich beim Schulträger zu beschweren. Beschwerden direkt bei der VER seien vergebens, die würden sich dazu nicht äußern bzw. mit einem Standard antworten. Der Druck müsse vom Schulträger kommen.





In den Grundschulen wurde Pünktlichkeit groß geschrieben… und nun lässt die VER unsere Kinder einfach stehen! Traurig.

Sandra Thor, Schwelm

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm