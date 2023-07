Busumleitungen in Ennepetal: Bahnhofstraße gesperrt

Ein Baustellenschild (Symbolbild) steht am Straßenrand. Auf der Bahnhofstraße in Ennepetal steht wegen Bauarbeiten eine Sperrung für den Verkehr an.

Ennepetal. Auf erhebliche Verkehrsbehinderungen müssen sich Autofahrer und Busnutzer in einstellen. Die Bahnhofstraße wird saniert.

Dazu ist es notwendig, die Straße ab Montag, 17. Juli, vollständig von der Einmündung Kölner Straße bis zum Kreisverkehr am Bahnhof Ennepetal (Gevelsberg) für den Verkehr zu sperren.

Um den Bahnhof zu erreichen, wird für die Dauer der Arbeiten eine Umleitung über die Kölner Straße, die Mauerstraße und die Milsper Straße über das Stadtgebiet Gevelsberg eingerichtet.

VER weist auf Änderungen hin

Auch beim Busverkehr kommt es zu Beeinträchtigungen. Die VER gibt für die betroffenen Linien die folgenden Regelungen bekannt (nähere Informationen auch unter www.ver-kehr.de):

Linie 551: Alle Fahrten werden über die Kölner Straße und Mauerstraße in Gevelsberg umgeleitet. Die Haltestellen „Fliedner Klinik“, „Lehrwerkstatt“, „Garthe“, „Am Wunderbau“ und „Ennepetal-Gevelsberg Bf.“ können nicht bedient werden. Als Ersatz wird in Gevelsberg der Haltepunkt „Brüggerfelder Straße“ bedient. In Ennepetal wird auf der Kölner Straße in Höhe der Firma ABC (Spax) eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Linie 563: Die Linie beginnt und endet am Bahnhof Ennepetal (Gevelsberg). Die Haltepunkte „Friedrichstraße“ und „Ennepetal Busbahnhof“ entfallen ersatzlos.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Nach Auskunft des ausführenden Unternehmens, so heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung Ennepetal, sollen die Arbeiten bis zum 23. Juli abgeschlossen werden, sofern die Witterung mitspielt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm