Busverkehr in Gevelsberg: „SPD-Antrag nicht sachdienlich“

Gevelsberg Anwohner in Gevelsberg beklagen eine verschlechterte Busanbindung, die SPD fordert Verbesserungen. Ein Leser sieht das kritisch.

Anwohner aus Silschede, Asbeck und Berge-Heck ärgern sich über eine ihrer Meinung nach verschlechterten Busanbindung. Die SPD-Fraktion fordert per Antrag die Stadtverwaltung auf, sich mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis in Verbindung zu setzen und beim nächsten Nahverkehrsplan für eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) starkzumachen. Dazu schreibt nun Leser Jens Hartenfels aus Gevelsberg:

„Der Antrag der SPD-Fraktion, die alte Routenführung der Schnellbuslinie SB38 von Silschede durch das Bachtal wiederherzustellen und dadurch die Anzahl der Verbindungen über Asbeck zu halbieren, ist nicht sachdienlich. Zum einen wurde entgegen der Darstellung im Artikel die Schülerbusverbindung über das Bachtal und somit die Anbindung an die weiterführenden Schulen nach der Eröffnung der neuen Autobahnbrücke grundsätzlich wieder hergestellt (allerdings nicht in gleicher Fahrtenanzahl), andererseits wurde der während der Brückensperrung eingerichtete Taxibus T52 beibehalten, der über die Schülerbusse hinaus neben der Bachtal-Route auch Berge-Heck stündlich erschließt.

Die SB 38 bediente als Schnellbuslinie lediglich die Haltestelle Bremmenstraße, etwa einen Kilometer von der Siedlung Berge-Heck entfernt gelegen. Die übrigen Haltestellen (Kalthöfer Holz, Bachtal, Im Bruch) wurden nicht angefahren. Durch eine Wiedereinführung der alten Routenführung der SB 38 würde also keine nennenswerte Verbesserung für die dort wohnenden Bürgerinnen und Bürger erzielt.

Hingegen konnte durch die Führung der SB38 über Asbeck bei gleichzeitiger Reduzierung der Fahrten der Linie 552 ein annähernder 30-Minuten-Takt geschaffen werden, wodurch insbesondere das Sozialzentrum der AWo in Asbeck angemessen an den ÖPNV angeschlossen wird. Täglich lässt sich die gute Frequentierung der Haltestelle während der Öffnungszeiten des Sozialzentrums beobachten. Gerade die so geschaffene Direktverbindung mit der SB38 zu den Bahnhöfen Wetter und Witten mit Umsteigemöglichkeiten auf die Bahn wird offensichtlich gut angenommen. Darüber hinaus erschließt die SB 38 auch die Wohngebiete Dörnerbusch und An der Maus mittels eigens dafür eingerichteter Haltestelle.

Bei einer Abwägung der Fahrgastpotenziale wird man der Asbecker Linienführung wohl klar den Vorrang einräumen müssen.

Die Behauptung, „die Asbecker“ beklagten das hohe Verkehrsaufkommen durch die zwei Buslinien, trifft sicher nicht auf alle Asbecker zu. Auch vor der Routenverlegung der SB 38 fuhren tagsüber stündlich je zwei Busse der Linie 552 pro Richtung. Somit hat sich an der Anzahl der Busfahrten durch das Dorf nichts geändert. Zu beklagen ist aber ein hohes Verkehrsaufkommen, auch durch schwere LKW, sobald sich auf der Autobahn ein Stau gebildet hat. Zu diesen Zeiten ist Asbeck tatsächlich belastet und nach dem Ausbau der Neuenlander Strasse ist eine weitere Zunahme dieser Belastungen zu befürchten.“

