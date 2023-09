Café Kännchen Gevelsberg: Letzte Chance vor der Winterpause

Gevelsberg. Traumhafter Kuchen und leckere Waffeln – das Café Kännchen in Gevelsberg ist eines der beliebtesten Cafés der Region. Nun naht die Winterpause.

In Silschede naht die Winterpause für das Gevelsberger Café Kännchen. Sollte sich die Wettervorhersage bestätigen gibt es am 3. Oktober zum letzten Mal für dieses Jahr selbst gebackenen Kuchen und leckere Waffeln in dem kleinen roten Haus am Radweg „Von Ruhr zur Ruhr“.

Die Inhaberin Dorothee Jacobs bedankt sich bei allen Gästen für eine tolle Saison und ist gespannt, wie es mit dem beliebten Radweg weitergeht. Ab Mai nächsten Jahres sind Radfahrer, Reiter und Wanderer wieder herzlich willkommen. Eine Aufladestation für E-Bikes, eine Anbindestelle für Pferde und ein gemütlicher Biergarten stehen dann wieder an Wochenenden und Feiertagen zur Verfügung.

