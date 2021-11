CDU: EN-Kreis braucht einen Beauftragten gegen Einsamkeit

Eine Frau steht an einem Fenster. Immer mehr Menschen auch im Ennepe-Ruhr-Kreis fühlen sich einsam. Die CDU will dagegen etwas tun.

Schwelm. Immer mehr Menschen fühlen sich einsam. Die CDU fordert nun für den Ennepe-Ruhr-Kreis einen Beauftragten gegen Einsamkeit.

Es gibt beim Ennepe-Ruhr-Kreis den Breitbandbeauftragten, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und demnächst möglicherweise sogar einen Beauftragten gegen Einsamkeit. Die CDU-Fraktion im Kreistag macht sich für die Schaffung einer entsprechenden Funktion in der Kreisverwaltung stark.

„Einsamkeit nimmt gesellschaftlich zu; sowohl bei Älteren, aber auch bei jungen Menschen“, führt die CDU zur Begründung an. „Es trifft alle Generationen. Einsamkeit kostet den Einzelnen Lebensqualität und die Gesellschaft hohe Gesundheitskosten.“ Aus Sicht der CDU-Fraktion müsse die Bekämpfung von Einsamkeit daher zu einem zentralen Aspekt in der Sozialpolitik des Kreises werden.

Schlüsselrolle bei Kommunen

Den Kommunen wie dem Ennepe-Ruhr-Kreis komme dabei eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung von Einsamkeit zu. „Sie können Einsamkeit und soziale Isolation vor Ort durch Begegnungsorte, Mehrgenerationenwohnen und Teilhabemöglichkeiten für Ältere verringern“, heißt es in dem Antrag der CDU an Landrat Olaf Schade.

Konkret fordern die Christdemokraten, dass in der Kreisverwaltung zunächst für die Dauer von zwei Jahren die Funktion eines „Beauftragten gegen Einsamkeit“ geschaffen wird. „Dieser soll Strategien zur Förderung von Modellen sozialen Zusammenlebens im Alter und zur Ermöglichung eines langen selbstbestimmten Lebens mit sozialer Teilhabe und Möglichkeiten der Begegnungen zur Verhinderung von Einsamkeit erarbeiten“, so die Christdemokraten. Die Kreisverwaltung solle prüfen, ob es dafür Fördermitteln gibt.

Der „Beauftragte gegen Einsamkeit“ ist Teil eines vier Punkte umfassenden Antrages, den die CDU in die Beratung zum Kreishaushalt 2022 einbringt. Desweiteren umfasst der Antrag die Senkung der Kreisumlage auf 40,95 Prozent, die zeitnahe Schaffung einer einheitliche Vergabestelle in der Kreisverwaltung sowie – vor dem Hintergrund des Hacker-Angriffs aufs Wittener Rathaus – die Forderung nach einer IT--Sicherheitskonferenz mit Vertretern der EN-Städte. Der Kreis soll dazu zeitnah einladen, um gemeinsam mit den Städten Lösungen zur Erhöhung der IT-Sicherheit der Verwaltungen im Ennepe-Ruhr-Kreis zu erörtern.

Politisch beraten wird der 4-Punkte-Antrag in der Sitzung des Kreisausschusses am Montag, 29. November (Beginn: 17 Uhr) im Kreishaus in Schwelm. Der Kreistag als Beschlussgremium tagt wieder am Montag, 13. Dezember, im Haus Ennepetal (Beginn: 17 Uhr).

Besucher der Sitzungen müssen die 3G Regel beachten, Zutritt zu den Sitzungen der politischen Gremien des EN-Kreises hat folglich nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist und dies am Eingang belegen kann.

