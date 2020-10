CDU Ennepetal stellt Fraktion für den neuen Stadtrat auf

Daniel Heymann wird auch in der neuen Wahlperiode die CDU-Fraktion im Ennepetaler Rat führen.

Ennepetal. Daniel Heymann bleibt in der neuen Wahlperiode Vorsitzender der CDU-Fraktion im Ennepetaler Rat. Seine Stellvertreter wurden ebenfalls bestätigt.

Die CDU-Fraktion in Ennepetal hat sich für die kommende Ratsperiode konstituiert. Daniel Heymann wurde erneut als Fraktionsvorsitzender in seinem Amt bestätigt. Mit Olaf Biermann und Charline Zwick wurden auch die bisherigen Stellvertreter wiedergewählt. Das Amt des Kassierers der neuen Fraktion übernimmt Sven Twork.

Alle Nominierten wurden einstimmig gewählt. Mit Albert Broziewski, Nicole Kortmann, Frank Machtenberg, Sven Twork und Thomas Wegner ziehen insgesamt fünf Kandidatinnen und Kandidaten erstmals in den Rat ein.

Mit Johannes Kraft, der nach einer Pause in der letzten Legislaturperiode wieder in den Rat eingezogen ist, gibt es damit gleich sechs Veränderungen in der Besetzung der Fraktion, die mit elf Sitzen im Stadtrat vertreten sein wird.

Gleich viele Sitze wie die SPD

Die CDU hatte sich bei der Wahl am 13. September gegenüber 2014 um etwa rund Prozentpunkte auf 29,5 Prozent verbessert. Damit lagen die um zwei Prozentpunkte hinter der SPD, bilden aber dennoch gemeinsam mit den Sozialdemokraten die stärkste Fraktion im neuen Rat.

„Einige ehemalige Ratsmitglieder, die noch einmal angetreten sind, haben den Einzug in den neuen Rat leider nicht geschafft – teilweise mit sehr knappem Ergebnis. Wir freuen uns riesig, dass sie alle aktiv weiter mitmachen werden und uns als sachkundige Bürger unterstützen. Darüber hinaus werden alle Kandidatinnen und Kandidaten von der Reserveliste uns weiter als sachkundige Bürgerinnen und Bürger unterstützen. Wir sind gut aufgestellt für die kommenden Jahre“, so Daniel Heymann.

Engagierte gesucht

Der alte und neue CDU-Fraktionsvorsitzende freut sich auf die vorliegende Amtszeit und auf die Tagungen im Haus Ennepetal: „Wir werden ab jetzt wieder regelmäßig Montags 19 Uhr tagen – auf Grund der Coronabestimmungen erst einmal im Haus Ennepetal.“

Wichtig seien ihm vor allem die Menschen, und so hofft Daniel Heymann, dass möglichst viele Interessierte sich in die Kommunalpolitik einbringen, um sie erfolgreich zu gestalten. „Kommunalpolitik lebt von Menschen, die sich engagieren und wer Lust hat mitzumachen, sich aktiv einzubringen und vielleicht auch als sachkundige Bürgerin oder sachkundiger Bürger tätig zu werden, kann uns jederzeit ansprechen“, betont Daniel Heymann. Eine neue Ratsperiode sei immer ein toller Zeitpunkt, um einzusteigen, weil man alles von Anfang an mitbekommen könne.

Alle Kontaktdaten sind auf der Homepage der CDU unter der Adresse www.cdu-ennepetal.de zu finden.