CDU: Schwelmer Oliver Flüshöh beerbt Dr. Ralf Brauksiepe

Ennepe-Ruhr/Schwelm. Auf Dr. Ralf Brauksiepe folgt der Schwelmer Oliver Flüshöh im Amt des CDU-Kreisvorsitzenden.

Zum 77. Kreisparteitag hatte die CDU Ennepe-Ruhr eingeladen. Bundestagskandidat Hartmut Ziebs stimmte die Delegierten in seiner Rede auf die letzten Tage bis zur Bundestagswahl und damit auf die heiße Phase des Wahlkampfes ein.

Der Parteitag stand auch im Zeichen der Neuwahl des Kreisvorstandes der CDU Ennepe-Ruhr. Hier zeichnete sich bereits im Vorfeld eine Änderung an der Spitze des Kreisverbandes ab: Dr. Ralf Brauksiepe, der seit mehr als 26 Jahren Kreisvorsitzender der CDU Ennepe-Ruhr war und die Arbeit der Partei maßgeblich mitgestaltet hat, trat nicht mehr zur Wahl an. Für das Engagement und den unermüdlichen Einsatz von Dr. Brauksiepe bedankten sich der Bezirksvorsitzende der CDU Ruhr, der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen, die Stellvertreter Udo Andre Schäfer und Ulrich Oberste-Padtberg, der Hattinger CDU-Vorsitzende Gerhard Nörenberg und der Ortsbürgermeister von Hattingen-Niederwenigern, Heinz-Theo Haske. Letzterer hatte als besondere Überraschung für Dr. Brauksiepe den Hattinger Fanfarenzug bestellt, der vor der Veranstaltungshalle ein Ständchen brachte. Auch Dr. Brauksiepe, der in seiner Rede seine Amtszeit kurz Revue passieren ließ, bedankte sich bei allen Anwesenden für die langen Jahre der Unterstützung und guten Zusammenarbeit. Als Dank bekam er unter anderem die Nadel der CDU für besondere Verdienste verliehen.

97 Prozent Zustimmung

Auch Oliver Flüshöh, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, der vorgeschlagen war vom scheidenden Kreisvorstand als Nachfolger von Dr. Brauksiepe, bedankte sich in seiner Antrittsrede für die geleistete Arbeit. Der 46-jährige Schwelmer betonte, dass er sich mit einem neuen Team den vielfältigen Herausforderungen der Zukunft stellen und die CDU moderner machen möchte. Die Delegierten unterstützten ihn bei der Wahl zum neuen Kreisvorsitzenden mit 97 Prozent Zustimmung. „Ich freue mich über den großen Zuspruch und freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem tollen Team. Wir haben viel vor! Die Menschen erwarten zunehmend Antworten auf ihre Fragen – auch und gerade von uns Ort. Wir müssen die Themen diskutieren, sie aufarbeiten und unsere Positionen an die Menschen vermitteln, ihnen erklären, weshalb die CDU für die eine oder andere Position steht, wenn wir auch in Zukunft die Menschen von unserer Politik überzeugen möchten“ so Oliver Flüshöh, der bereits auf langjährige Erfahrungen in der Politik zurückblicken kann.

Zu seinen Stellvertretern wurden Dr. Ulrike Brauksiepe, Vorsitzende der CDU Hattingen-Mitte, Ulrike Borowski, Vorsitzende der CDU Breckerfeld und Ulrich Oberste-Padtberg, Vorsitzender der CDU Witten, gewählt. Schriftführerin wurde Julia Brunow, Vorsitzende der CDU Herdecke und Schatzmeister Torsten Schulte, Vorsitzender der CDU Sprockhövel. Zur Mitgliederbeauftragten wählten die Delegierten mit 100 Prozent der Stimmen Johanna Burbulla aus Schwelm.

