Chance nutzen

Natürlich ist die Stadtwache erst einmal nur ein Kompromiss: Die Polizei zieht ihre Abteilungen am Strückerberg in Ennepetal zusammen und gibt Standorte und Wachen in den Städten auf – auch in Gevelsberg. Und nur weil so vehement dafür gestritten wurde, tat sich überhaupt eine Möglichkeit auf, eine Polizeipräsenz in Gevelsberg zu erhalten, wenn auch nicht mehr rund um die Uhr.



Aber der Sonderweg in Gevelsberg könnte eine gute Richtung in der Polizeiarbeit einschlagen, Vorbildcharakter haben und etwas Neues und Gutes schaffen – vielleicht sogar etwas Besseres als vorher. Weil viele verschiedene Akteure beteiligt werden, weil der Wille da ist und auch gute Ideen.



Eine Polizeizentrale für den Südkreis zu schaffen ist wichtig und richtig, das Projekt Stadtwache könnte das I-Tüpfelchen im Konzept werden. Ich hoffe, es ist auch noch nach der Kommunalwahl ein Thema.