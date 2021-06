Chip ist die Alternative zur Luca-App

Schwelm. In Schwelm und Gevelsberg hat ein regelrechter Run auf den Luca-App-Schlüsselanhänger eingesetzt.

Damit hatte das Stadtmarketing Schwelm nicht gerechnet: Die Gesellschaft wurde regelrecht überwältigt vom Andrang der Interessenten, die einen Luca-Schlüsselanhänger haben wollten. Er ermöglicht die Nutzung der Luca-App auch ohne Smartphone. Ähnliches berichten ProCity Gevelsberg und MyCity Ennepetal. In den drei Südkreis-Städten wird die Luca-App offenbar von großen Teilen der Bevölkerung genutzt – sehr zur Freude der Stadtmarketingvereine.

„Wir werden hier regelrecht überrannt, es ist wirklich unfassbar, wie viele Leute den hier haben wollen", freut sich Sina Koch vom Stadtmarketing Schwelm. Je 600 Stück in nur zweieinhalb Tagen fanden so in Gevelsberg und Schwelm einen neuen Besitzer. Mit 1500 Schlüsselanhängern hatte sich das Stadtmarketing eingedeckt.

Vor allem ältere Menschen, die kein Smartphone besitzen, sich aber den Eintrag auf Papierlisten zur Corona-Nachverfolgung ersparen möchten, nutzen den Luca-Schlüsselanhänger. Erhältlich sind die Schlüsselanhänger kostenfrei beim Stadtmarketing Schwelm in der Untermauerstraße 17, bei Pro City Gevelsberg, Großer Markt 13 und MyCity Ennepetal, Voerder Straße 85. Die Schwelm-Ansicht auf Holz kostet 5 Euro.

Das Bild zeigt Sina Koch vom Stadtmarketing Schwelm mit dem Schlüsselanhänger. Die Stadtansicht, auf Holz gebrannt, an der der Chip mit der Luca-App hängt, gibt es auch beim Stadtmarketing, allerdings nicht umsonst. Das kleine Kunstwerk stammt aus der Werkstatt von Rudis Holz-Dekore und kostet 5 Euro.

