Chris Andrews in Schwelm: Wir verlosen Freitickets

Schwelm. Chris Andrews („Yesterday Man“) kommt nach Schwelm. Er tritt mit Peter Orloff und Chantal Hartmann auf. Wie sie an Freitickets kommen.

Alle guten Dinge sind drei: Unter diese Überschrift könnte man die Rückkehr von Weltstar Chris Andrews ins Leo Theater stellen. Denn bereits zweimal füllte er das Schwelmer Theater bis auf den letzten Platz. Für sein drittes Gastspiel im Leo bringt sich der „Yesterday Man“ Unterstützung mit: Hitgigant Peter Orloff und die die bezaubernde Chantal Hartmann.

Peter Orloff ist mit dabei, wenn Chris Andrews im Leo-Theater die Bühne besteigt. Foto: Privat / IKZ

Unter dem Titel „Yesterday Man: The First Time & Tomorrow“ präsentiert Chris Andrews am Muttertagssonntag, 14. Mai, um 18 Uhr zum ersten Mal die musikalische Reise durch sein Leben und seine Musik – und das im Leo Theater. Mit im Gepäck viele seiner Hits wie „Yesterday Man“ oder „Pretty Bellinda“ sowie mitreißenden Rock’n’Roll. Peter Orloffs erfolgreichster Hit „Ein Mädchen für immer“ stammt aus der Feder von Chris Andrews war. Mit vielen seiner Evergreens trat Peter Orloff allein in der ZDF-Hitparade auf – und das 28-mal! Den Durchbruch als Komponist hatte Orloff, als er 1969 für Peter die Musik zum Titel „Du“ schrieb, der einer der größten Single-Erfolge Maffays

Sängerin Chantal Hartmann rundet das Programm mit Chris Andrews stimmmäßig ab Foto: Leo Theater

Begleitet werden Andrews und Orloff am kommenden Sonntag von der ebenso charmanten wie stimmgewaltigen Chantal Hartmann. Mit über 20 Teilnahmen am Eurovision Song Contest für mehr als zehn Länder hat sie als Interpretin und Produzentin ein internationales Publikum erreicht und ist darüber hinaus erfolgreich als Komponistin für Kinofilme und TV tätig. In ihrer Bühnenshow begeistert sie mit mitreißendem Jazz Age und Swing.

Teilnahmeschluss: 11. Mai

Wenn Sie, liebe Leser, zwei Tickets für die musikalische Reise im Leo Theater gewinnen möchten, nehmen Sie bis Donnerstag, 11. Mai, unter der Internetseite www.wp.de/leotheater an unserem Gewinnspiel teil.

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Telefonnummer anzugeben – die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Die Tickets der Gewinner werden an der Abendkasse hinterlegt.

