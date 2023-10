Christine Westermann liest in Ennepetal aus neuen Buch

Ennepetal. Besondere Lesung mit Christine Westermann in Ennepetal: Über Buchempfehlungen und ihren eigenen Roman.

Das war vertraglich abgemacht. Nach der Lesung von Christine Westermann aus ihrem neuen Buch „Die Familien der anderen“ mit dem Untertitel „Mein Leben mit Büchern“ gibt es vom Veranstalter erst einmal ein kaltes Bier. Der lange Beifall in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums war verebbt, da überreichte die Vorsitzende der Kulturgemeinde, Dorothee Schumacher, Blumen, und Conrad Tschersich, der stellvertretende Vorsitzende, hatte eine Flasche Bier und ein Glas parat. Der Gerstensaft kam auch, wie es sein sollte, aus der Region: Fiege-Bier aus Bochum.

Christine Westermann, die schon als Fernseh-Journalistin bekannt und beliebt war, ist schon längst eine mit Preisen versehene Bestsellerautorin. Justine Mirabile, die Inhaberin von Bücher Bochhammer, hatte den Kontakt zu der Agentur von Christine Westermann hergestellt. So spricht Dr. Wolfgang Grob vom Vorstand der Kulturgemeinde gegenüber dieser Zeitung auch von einer Kooperation mit Bücher Bochhammer.

Da sitzt Christine Westermann auf der Bühne der Aula, hat sofort Kontakt zu dem erwartungsvollen Publikum und beantwortet Fragen, die noch gar nicht gestellt waren. „Die Lesereise ist für mich eine schöne Belohnung für meine Arbeit, für das Schreiben“. Ein Lieblingsbuch habe sie nicht und auch kein Lebensbuch. Sie löst ein Lachen aus, als sie preisgibt: „Ich habe oben hinter Glas im Regal Thomas Manns Zauberberg und auch den ADAC-Reiseatlas!“ Die 75-Jährige gibt in WDR-Sendern Buchempfehlungen. Dem geneigten Publikum empfahl sie, Besuche in Buchhandlungen. „Diese Atmosphäre und dann noch Gespräche mit der Buchhändlerin oder dem Buchhändler und vor der Kaufentscheidung das Lesen von einigen Seiten!“

In ihrem Buch „Die Familien der anderen“ schildert sie ihren Besuch in einer Buchhandlung. Sie las ein Kapitel vor. Die Geschichte ist gekrönt mit der Loriot-Feststellung: „Plötzliche Regenfälle können zum Betreten einer Buchhandlung führen!“ Eine wohl typische Geschichte von Christine Westermann. Sie hat einen Termin im Hause des Berliner Ensembles, in dem einst die große Helene Weigel als Intendantin wirkte. Christine Westermann saß in einem Zimmer wartend auf einem verschlissenen Sofa, auf dem einst die Schauspielerin und Theaterleiterin pausierte. Dort verzehrte die Autorin Käsebrötchen. Ein Lachen im Saal. Was noch im Vertrag mit der Autorin steht: Für den Nachhauseweg nach Köln möchte sie ein Stulle haben und in der Künstlergarderobe sollen Colorados und Hanuta-Riegel bereitstehen. Die Kulturgemeinde war ein guter Gastgeber und selbstverständlich vertragstreu.

